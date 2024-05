E’ in programma sabato 18 e domenica 19 Montanara in Festa, con la cena beneficienza sabato 18 in via Carmignani e varie iniziative domenica 19. Si tratta dell’anteprima di Quartieri in Festa.

IL PROGRAMMA - SABATO 18 MAGGIO Cena e concerto

Alle ore 20 • Cena di solidarietà Menu: Tortelli, grigliata, torte e acqua. Bevande escluse Circolo Minerva in via Carmignani

Alle ore 21 • Live music di AlexEli DUO Dalla musica da film allo swing, dal pop al country, dal soul e il blues, alla musica irlandese, fino al magico jazz Circolo Minerva in via Carmignani

• Bancarella di libri/ progetto casette in quartiere Esposizione libri e presentazione dell’attività della biblioteca. A cura della Biblioteca sociale - CondotecAcer. Promosso da Montanara Laboratorio Democratico. Truccabimbi Uno spazio dedicato ai bambini, per mascherarsi e giocare insieme. Gonfiabili e giostrine per bambini Durante la festa tornano le storiche giostrine per avere un “piccolo luna park” all’interno della festa. Favole e leggende fantastiche. A cura di Bibliomondo.

• “Mostra sull’alluvione del 2014” In collaborazione con la scuola “Salvo D’Acquisto”, un progetto realizzato dalle classi di studenti A cura della La Protezione Civile e Polizia Municipale di Parma.

• “Hai mai sperimentato un simulatore di guida?” Te lo farà conoscere la Polizia Municipale, insieme ad un tappeto/ percorso alcolemia e sostanze stupefacenti e con un tappeto educazione stradale per bambini. A cura di Associazione Controllo di Vicinato di Parma APS.

• “Degustazione di thè alla menta e prodotti del mondo arabo. Inoltre, attività di henne e esposizione di abbigliamento tipico A cura dell’Associazione Al-Amal APS

• “La bancarella dei libri usati” Vendita di libri per bambini a scopo di beneficenza A cura di Bibliomondo

• “Usato solidale” A cura delle Donne del Burraco, promosso da Montanara Laboratorio Democratico.

La festa prosegue domenica 19 dalle 9 alle 20. • Saranno presenti con un proprio stand informativo le associazioni S.o.s Angels Amico Gatto, Il Rifugio di Noè, Awtka Parma arti marziali, Associazione Controllo di Vicinato, Gatti di Maria Luigia, CCV, CGIL Parma, I gatti del Parco Ducale.



Alle ore 10 • Camminata Rigenerante Maggiori informazioni su www. fitnessverde.it e sui social @camminatarigenerante. A cura di Fitness Verde



Alle ore 10,30 • “Ogni persona è un libro, un ponte fra generazioni” (Edicta edizioni) Presentazione del libro e documentazione del progetto “Human library si consolida e si rinnova”. A cura del Laboratorio Democratico A.P.S. Biblioteca Luigi Malerba in via dei Bersaglieri, 13



Dalle ore 15 alle ore 21 • “Grande Concerto di fine anno” I giovani allievi della scuola presentano i loro saggi A cura della Scuola di Musica Cem Lira Parma Centro Giovani Montanara in Via Pelicelli, 13A



Alle ore 15 • “Festa del ballo” Esibizione delle scuole “Parmadanza” e “Damas y Caballeros” in collaborazione con “La magia della frutta” e “Famiglia Cassi” Sulla rotonda di Via Raimondi



Ore 16,30 • Dibattito. Incontro con l’assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e Mobilità del Comune di Parma Gianluca Borghi Presso lo stand CCV – zona Coop



Ore 16,30 • Esibizione di Dance Fitness a cura di Fitness Verde con la dimostrazione di alcune coreografie. Tutti potranno aggregarsi e ballare!



Ore 17 • “Emozione danza” Balli di gruppo da fare tutti insieme Promosso dal Laboratorio Democratico A.P.S. Angolo di via Raffaello Ore



20,30 • Coolkids in concerto Un sogno in acustico. Un viaggio attraverso la musica rock, grunge e alternative degli anni ‘90. In via Carmignani