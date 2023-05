A Monte delle Vigne ripartono gli Aperistreet in vigna: un’esperienza di gusto in un contesto poetico e incantevole.



A partire dalle 19.00 di giovedì 8 giugno e per tutti i giovedì d’estate, i vigneti che circondano la cantina di Ozzano Taro accoglieranno i visitatori con appuntamenti ricorrenti tra le vigne: gli amatissimi aperitivi al tramonto, che da tempo hanno conquistato i wine lover emiliani… e non solo!

Durante tutte le serate si assaggeranno i vini della cantina, ritrovandosi completamente immersi nella magica atmosfera in cui nascono: la ammirevole natura delle colline del territorio parmense. In accompagnamento: piatti di street food del territorio, con tante realtà che si alterneranno di settimana in settimana per un’esperienza di gusto sempre diversa.

Il tutto in formato pic-nic: una coperta per godersi al meglio l’atmosfera e una cassettina che si trasformerà in tavolino per i propri calici.

Monte delle Vigne trasforma così i propri spazi nel balcone privilegiato di un teatro naturale poetico e carico di incanto dove ogni serata diventa una sorprendente esperienza di gusto, in un luogo dove il vino si fonde con la natura, diventando tutt’uno con i colori e con la magia dei tramonti estivi.