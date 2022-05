L'estate a Monte delle Vigne: aperitivi tra i filari e visite in cantina

A Monte delle Vigne ci si prepara per l’estate con gli eventi che hanno già conquistato i wine lover emiliani e non solo: tanti appuntamenti per scoprire i colli di Parma e i vini della cantina di Ozzano Taro durante la stagione più bella, con visite guidate e aperitivi al tramonto tra le vigne.

Si parte il 29 maggio con una domenica interamente dedicata alla scoperta della tenuta. Durante la giornata sono previste visite ed esperienze in cantina per vedere da vicino come nascono i vini dell’azienda, per concludere con una degustazione di alcune delle etichette di punta.

Nella stessa giornata, in collaborazione con Roberta Gasparini di Guidelab, sarà possibile partecipare anche a due passeggiate tra i vigneti, i boschi e i laghi per scoprire il territorio dei colli di Parma ma anche la vocazione alla biodiversità della cantina e la sua attenzione al lavoro in biologico.

Per chi vorrà concedersi una pausa gustando i migliori prodotti tipici parmigiani sarà inoltre possibile pranzare su prenotazione al ristorante L’Antico Casale delle Vigne dalle ore 12.00 alle ore 15.00.

Tornano poi gli amatissimi Aperistreet: ogni giovedì sera dal 9 giugno fino a metà settembre i vigneti che circondano la cantina accoglieranno gli indimenticabili aperitivi al tramonto. Durante tutte le serate i vini della cantina saranno accompagnati da piatti di street food del territorio, con tante realtà che si alterneranno di settimana in settimana per un’esperienza di gusto sempre diversa, sempre immersi nella natura delle colline parmigiane.

INFO

Open Day – domenica 29 maggio dalle ore 11.00

- Visite al vigneto e alla cantina gratuite e solo su prenotazione a info@montedellevigne.it. Orari disponibili: 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

- Passeggiata solo su prenotazione al costo di 10€ in collaborazione con Roberta Gasparini di guidelab (@guidelab_touristguidesparma) ore 14.45 e 16.45

- Pranzo presso il Ristorante L’Antico Casale delle Vigne dalle ore 12 alle 15 con un menù tipico parmigiano a 35,00 € su prenotazione al seguente numero +39 347 119 2852

- A partire dalle 15.00 in forma libera si potrà avere un tagliere di affettati e parmigiano al costo di 10,00 € e 3 calici degustazione di Monte delle Vigne al costo di 10,00 €

Aperistreet – ogni giovedì dal 9 giugno a metà settembre ore 18.30-24.00

Le prenotazioni saranno disponibili a partire dai prossimi giorni su montedellevigne.it/it/prodotto/aperistreet e chiuderanno alle 18.00 del giorno stesso di ciascun evento.