In Rocca Sanvitale di Fontanellato Mosaicamente - mostra omaggio ad Antonio Ligabue - Fondazione Bambini e Autismo, venerdì 6 gennaio 2023, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Per visitare la mostra è obbligatorio prenotare la visita guidata al museo. Mosaicamente è organizzata da Fondazione Bambini e Autismo con i gestori del Museo Rocca Sanvitale: il percorso espositivo omaggia Antonio Ligabue artista dalla storia tormentata, che partendo dal contesto contadino, in cui visse la più parte della sua vita, seppe trasformare animali e paesaggi del suo quotidiano in maniera visionaria creando a volte luoghi esotici e suggestivi. Con strumenti casuali come ad esempio un giornale, una cartolina o forse una proiezione cinematografica o uno spettacolo circense grazie alla sua memoria visiva seppe creare opere di una “potenza” straordinaria. “Partendo dalle suggestioni di alcune di queste abbiamo pensato di creare una mostra di mosaici che potesse rappresentare l’artista ponendo l’accento sull’uso dei materiali. Così alcune opere sono state confezionate con materiali tradizionali: tessere in pasta di vetro, murrine, pietre, vetri colorati ecc. e altri invece con materiali meno consueti come quelli di riciclo: scarti di legno, materiale elettrico di scarto, tappi di plastica, pezzi di stoffa. Altre ancora hanno visto la commistione tra materiali tradizionali e di scarto. L’uso del materiale di riciclo è stata una scelta che intendeva in questo omaggio avvicinare le opere musive allo spirito visionario di Ligabue. Infatti, se Ligabue era in grado di trasformare attraverso la sua innata capacità pittorica un gatto in una tigre e i paesaggi di Gualtieri, il paese dove ha abitato da adulto, in una immaginaria giungla popolata da bestie feroci sempre in procinto di “attaccare”, così i nostri speciali mosaicisti hanno creato opere musive con “materia a perdere” trasformando questo materiale di scarto in componente fondamentale per la composizione delle opere. Il risultato per noi sembra assai soddisfacente ed intrigante, ma l’ultima parola l’avrà il visitatore”. I curatori Prenotazioni: info@castellidelducato.it