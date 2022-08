Mostra del legno al palazzo comunale di Colorno

Dal 29 luglio al 19 agosto, presso il comune di Colorno, sarà allestita la mostra del maestro del legno Rodolfo Somma. Diverse le opere in mostra tra le quali spiccano un quadro sulla Madonna di Pompei, un pregiato ritratto di Giuseppe Verdi, un quadro raffigurante tre busti (Padre Pio, Papa Wojtyla e Papa Giovanni XXIII), una statuetta in nicchia di Padre Pio e un quadro raffigurante l'incontro di Teano, tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II.



Rodolfo Somma nasce in un piccolo comune di Salerno. Fin da ragazzino si appassiona al legno e apprende tutti i segreti per lavorarlo grazie a diversi importanti intagliatori. Negli anni ha svolto diverse mostre ed ha ricevuto una lettera di ringraziamento e complimenti dal vaticano. Rodolfo Somma è anche un logo registrato in 168 paesi del mondo.



In grado di dare vita ad opere lignee, possiede un'estrema accuratezza dei dettagli. Alla mostra con ingresso gratuito, verrà anche esposta la reggia di Colorno, donata tempo fa al comune.