Mostra della cartapesta, anticipazione di Maschere Italiane a Parma

L’undicesima edizione di “Maschere Italiane a Parma” coinvolge le scuole primarie con mostre, laboratori e concorsi.



Anteprima Maschere Italiane. Quest’anno una grande novità anticipa il raduno delle Maschere Italiane a Parma in programma il 18 e 19 maggio in città e a Noceto.



Al Laboratorio Aperto del Complesso di S. Paolo è aperta in mostra, dall11 al 18 maggio, una grande collezione di maschere di cartapesta. Di fianco alla mostra prenderà avvio un laboratorio, rivolto alle scuola primarie di Parma, che, con l’aiuto di esperti professionisti, introdurrà i bambini ai segreti della fabbricazione di una maschera di cartapesta. A Noceto, invece, è da tempo partito il concorso tra i banchi della scuola primaria e secondaria, per la creazione del personaggio in maschera che meglio possa rappresentare il proprio territorio.



Le Maschere Italiane portano con sé arte, tradizioni e divertimento. Per questo motivo il comitato organizzatore di Maschere Italiane a Parma quest’anno ha fortemente voluto avvicinarsi al mondo della scuola, in primo luogo alla primaria, per trasmettere il valore delle maschere, una miniera di storia e di passione civile che, tutti insieme, dobbiamo mantenere. L’uomo usa mascherarsi fin dagli inizi della storia umana, sono i primi tentativi di comunicazione, di arte, gli albori del teatro.



La mostra della Cartapesta, ospitata nella sala Cecilia del Complesso San Paolo, in vicolo delle Asse, 5, Apre sabato 11 alle ore 15,00 e resterà aperta per tutti fino al 18 maggio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, con ingresso gratuito. Si potranno ammirare le opere generosamente messe a disposizione dall’Associazione Al Caslein di Castelnuovo di Sotto (RE) che rappresentano manufatti prodotti in tanti anni di lavoro e che hanno dato vita all’omonimo famoso carnevale. Opere grandi e piccole che è possibile vedere nel loro insieme a Parma per la prima volta.



Saranno quattro le classi della scuola primaria di Parma che, dopo aver aderito all’invito inviato dal Comitato organizzatore a tutti gli Istituti scolastici della città, a titolo completamente gratuito, potranno partecipare alla costruzione della loro maschera di cartapesta. Infatti nelle giornate di giovedì, 16 e venerdì, 17 maggio nella sala adiacente la mostra al Complesso San Paolo, già di per sé luogo emblema d’arte, i bambini sotto la guida esperta dei maestri artigiani di Castelnuovo di Sotto dell’associazione “Al Caslein” daranno vita al proprio manufatto. A partire dalla colla naturale di acqua e farina, con i ritagli dei quotidiani depositati su uno stampo fornito dal maestro artigiano, saranno testimoni della prima fase di costruzione. Successivamente, su stampo asciutto, potranno terminare l’opera mediante colorazione a proprio gusto. Le singole opere saranno donate ai bambini che le avranno realizzate nel corso della sfilata di Maschere Italiane a Parma, sabato 18 maggio in p.zza Ghiaia.



Ai lettori l’invito a visitare la Mostra delle Maschere di Cartapesta al Complesso San Paolo dall’11 al 18 maggio ed a partecipare alle due sfilate di Maschere Italiane a Parma che si terranno, in città sabato 18 maggio con cena di chiusura, aperta alla cittadinanza, nel magnifico Complesso di San Paolo. A Noceto nella giornata di domenica 19 maggio.



Gallery

Programma ed info a disposizione su www.maschereitalianeaparma.it