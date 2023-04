Agiografie profane: l’illustrazione di Elisa Seitzinger

Nella Galleria San Ludovico (l’ex Chiesa di San Paolo, poi Cappella Ducale di Maria Luigia) è protagonista Elisa Seitzinger, illustratrice contemporanea tra i dieci autori più influenti d’Italia, che negli ultimi anni ha raggiunto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali.

Dopo aver realizzato le locandine delle opere liriche del XXII Festival Verdi 2022, la Seitzinger torna a Parma con una personale intitolata “Agiografie profane”, a cura di Paolo Lampugnani, in collaborazione con l’Associazione Musei d’Ossola.

Il suo stratificato mondo poetico scaturisce da suggestioni composite e molteplici: dall’arte medievale sacra e cortese, ai bestiari antichi, dagli ex-voto al mondo dei tarocchi, per arrivare alle iconografie della tradizione cristiana. Filtrati dal suo immaginario pluristratificato, le figure di santi perdono la loro connotazione devozionale, per divenire icone contemporanee cariche di nuovi simboli e significati, mentre al tempo stesso prendono vita figure mitologiche quali quelle delle Sibille o di Melusina. Ma la Seitzinger va oltre l’immagine pittorica e crea veri e propri oggetti a loro modo devozionali quali le serie di tarocchi o i numerosi lavori su commissione di noti brand in cui l’illustrazione si trasforma in design.

Date: 1 Aprile - 21 Maggio

Location: Galleria S. Ludovico

Ingresso: gratuito

Orari:

Venerdì, sabato, domenica e lunedì 11.00 – 20.00

25 Aprile: 11.00 – 20.00

a cura di Paolo Lampugnani

in collaborazione con Associazione Musei d’Ossola