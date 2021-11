mostra fotografica "attraverso i nostri occhi". dalla siria agli hotspot greci.

“Through Our Eyes” (Attraverso i nostri occhi) arriva anche a Parma!



DI COSA SI TRATTA?

E’ una mostra fotografica composta da scatti fatti da ragazzi tra i 13 e i 17 anni che vivono al campo profughi di Samos (Grecia) e nel nord-ovest della Siria. In questi luoghi vi sono due centri educativi dell’ONG Still I Rise.



COSA E' STILL I RISE?

Still I Rise è un'ong che nei centri educativi offre corsi di l’inglese, di matematica, distribuzione di pacchi alimentari e un luogo sicuro dove gli studenti possono tornare ad essere bambini.

Bambini con i loro diritti, i loro sogni e l’opportunità di diventare grandi per cambiare il mondo ed insegnare la Pace.

All’interno di queste scuole si è svolto il corso di fotografia diretto da Nicoletta Novara. I ragazzi hanno imparato ad utilizzare una macchina fotografica professionale, a scattare in differenti condizioni di luce, si sono esercitati nel ritratto e nella street photography e hanno utilizzato programmi professionali di editing. Al termine dei moduli formativi, ogni studente ha ricevuto una Kodak usa e getta a colori, con il compito di raccontare la propria vita al di fuori della scuola.

“Through Our Eyes” svela così, in modo intimo e disarmante, le difficoltà che i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 17 anni si trovano a dover fronteggiare ogni giorno, ma anche il loro bisogno di ritrovare il bello e il sorriso.

Che dire, non vi resta che venirla a vedere!



Vi aspettiamo DOMENICA 5 DICEMBRE 2021, dalle 14 alle 21, in

Via Tito Pioli, 5 San Pancrazio PARMA.

Nel pomeriggio tante belle attività per adulti e bambini:



• Ore 15 Laboratorio per bambini 5-12 anni "Il viaggio, la migrazione spiegata ai bambini", Prenotazione obbligatoria

• Ore 17 "Danze popolari di tutto il mondo" a cura dell'associazione "Terra di danza", Prenotazione obbligatoria

• Ore 18 Aperitivo organizzato dal Oratorio/Circolo Anspi San Pancrazio





Entrata a offerta libera





gruppoemiliaromagna@stillirisengo.org