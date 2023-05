Mostra Fotografica sui luoghi poco noti di Parma all'antica farmacia San Filippo Neri

Mostra fotografica Luoghi Poco Noti di Parma Mostra fotografica Luoghi Poco Noti di Parma alla Antica Farmacia San Filippo Neri

Se ad un primo e superficiale sguardo le immagini proposte ci riportano a mere fotografie di un monumento, di un edificio, di uno spazio pubblico, ecco che immediatamente ci accorgiamo di come questi scatti vogliano proporci una visione diversa, a più piani, di alcuni angoli della città. All’inizio solo una domanda sorge spontanea: dove sono queste porte, queste colonne, queste finestre? Scopriamolo insieme!

All’inizio solo una domanda sorge spontanea: dove sono queste porte, queste colonne, queste finestre? Alcune le riconosciamo, di altre abbiamo idea dell’esistenza nella memoria, altre ancora non ci dicono nulla. Eppure conosciamo Parma, ma “qualcuno”, un fotografo, ha “visto” e fissato in un’immagine scorci diversi, particolari nuovi. Siamo ancora in superficie: non osserviamo l’immagine nella sua completezza, ma solo il suo fuoco, l’oggetto che ci pone domande. Poi mente e sguardo si compenetrano e ricordiamo: le mura farnesiane riportate in luce nel Parco Ducale, il pidocchio inciso nella pietra all’angolo tra via Farini e via Maestri, il mattone inserito nella facciata del Palazzo del Governatore a sancire le sue misure in età medievale. E ancora quel che resta dello “Sta in Pace”, la colonna in borgo della Posta, sino ad uscire dalla città storica per

arrivare alle vie Mantova, Benedetta, Volturno, con quel che sopravvive di lavatoi, cappelle, edifici abbandonati.

Ogni fotografia ha qui due storie: della prima abbiamo detto, la seconda è l’immagine stessa, l’emozione che, una volta messe da parte domande e risposte, essa ci trasmette. È la nostra storia, il nostro passato, inseriti nel tessuto in cui viviamo, capaci anche, si spera, di motivarci non solo a ricordare ma soprattutto a “fare”, affinché questi monumenti continuino ad emozionare e a porre domande a chi li guarda.

Non si dimentichi infine la tecnica che sottintende a questi scatti: la luce, l’angolo di ripresa e tutto quello che l’artista ha utilizzato per rendere le foto

accattivanti, curiose, belle da vedere. E’ forse questo il terzo piano in cui chi guarda può penetrare, importante come gli altri, ma più legato agli addetti ai

lavori. i Luoghi poco Noti che abbiamo visitato.

Dal 13 al 28 maggio 2023 alla Antica Farmacia San Filippo Neri vicolo San Tiburzio, 5 - Parma

apertura: sabato e domenica 10-12 e 16-19