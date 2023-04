Animali selvatici e grandi pachiderma: la mostra di Stefano Bombardieri a Palazzo Marchi

Bombardieri è noto in tutto il mondo per le sue sculture di animali selvatici e grandi pachiderma, come rinoceronti, elefanti, gorilla, spesso sospesi, intrappolati o schiacciati da montagne di bagagli. Per Parma Bombardieri realizzerà una mostra costruita appositamente per gli spazi di Palazzo Marchi, la cui considerevole preziosità e bellezza rimarranno al centro del dialogo che l’artista creerà tra le sue opere, alternate tra le più iconiche e quelle a connotazione strettamente concettuale, e i saloni storici e riccamente decorati che le accolgono. Un percorso tra passato e presente che traccia una linea di continuità nel nome dell’arte.

La mostra sarà costituita da opere monumentali e opere inedite, tutte incentrate sul rapporto tra l’uomo e natura, dove l’animale rappresenta non soltanto l’anello di congiunzione, ma anche lo specchio attraverso il quale riflettersi e riflettere sull’eredità che il nostro tempo lascerà al futuro. Tema che costituisce una costante nella ricerca artistica di Stefano Bombardieri.

Date: 1 Aprile - 21 Maggio

Location: Palazzo Marchi

Ingresso: 5€

Ingresso con visita 1h: 8€

Pagamento in loco

Orari:

Venerdì, sabato, domenica e festivi 11.00 – 20.00<

25 Aprile: 11.00 – 20.00

a cura di Paola Marucci ed Emanuela Venturini

in collaborazione con Oblong Contemporary Art Gallery