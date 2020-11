mostra virtuale

Gallery

Durante il Coronavirus l'associazione culturale Falzone Arte Contemporanea ha programmato un ciclo di mostre virtuali, che saranno pubblicate online a partire dal 20 dicembre 2020 in pieno periodo natalizio. Le esposizioni virtuali affrontano dieci tematiche, che gli artisti più autorevoli sul panorama creativo indagheranno con acutezza e sensibilità, un'arma potentissima (la sensibilità).Sono ufficialmente aperte le selezioni fino al 1 dicembre 2020 alle MOSTRE VIRTUALI:ARTE AI TEMPI DEL CORONAVIRUSPAURA E FRAGILITÀEROS E THANATOS. VITA E MORTELA SOLITUDINESOGNO, REALTÀ ED INQUIETUDINEUOMINI VIOLENTI. CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNEIN BILICO. INCERTEZZA E PRECARIETÀRINASCITACOLORI E BENESSEREIn un periodo storico come quello che stiamo vivendo, il Covid-19 ha generato un tessuto sociale di incertezza e fragilità. Affinché l'arte non sparisca in un momento così delicato ma sia piuttosto un valido supporto all'intera umanità, il critico d'arte Sabrina Falzone, Presidente dell'Associazione Culturale Falzone Arte Contemporanea, continuerà ad esporre e promuovere artisti selezionati su scala internazionale mediante mostre virtuali con testo scritto che ne analizza una per una e con l'esposizione online delle opere sul sito ufficiale dell'associazione. In questo momento l'Arte assume un'importanza d'impatto mondiale per la trasmissione di un messaggio di speranza e positività al mondo.