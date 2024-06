APE Parma Museo: “Le molte vite di Mario Lanfranchi. La casa in scena”.

Una mostra per Mario Lanfranchi, regista, sceneggiatore e instancabile collezionista, personaggio caro a Parma, premiato con il Sant’Ilario d’Oro. Cittadino del mondo, regie anche oltreoceano, tanti anni vissuti a Milano, Roma, Londra e New York, Mario Lanfranchi era tornato nel 2005 a Santa Maria del Piano, una piccola frazione della provincia di Parma, per stabilirsi nella sua cinquecentesca dimora di famiglia, dove si era divertito a esercitare il suo estro creativo. Pieno di energia, continuando a viaggiare ? magari anche solo per andare a comprare cavalli in Inghilterra ? aveva infine preferito dedicarsi a proiettare, con ilare determinazione, la propria multiforme personalità su quelle stanze dove aveva abitato con i genitori e con la moglie Anna Moffo, splendido soprano. Amava, infatti, trovare alle pareti della sua villa le tracce del suo passato e delle sue passioni totalizzanti: scaffali colmi di trofei di El Tenor, il mitico levriero che aveva vinto in assoluto il maggior numero di corse, opere d’arte, manifesti con la sua firma, locandine d’opere e di film, foto di famiglia ma anche di donne a cui era stato legato. Senza rimpianti o nostalgie: avendo vissuto sempre di corsa inseguendo nuovi interessi, per Lanfranchi era bello ripercorrere quanto era stato, magari lasciando affiorare ? da straordinario affabulatore qual era ? aneddoti con cui incantare gli amici, svelando retroscena di realtà affascinanti quali il cinema, il teatro, la televisione e le numerose esperienze artistiche che ha attraversato: opera, western, poliziesco, dramma, commedia erotica e musical. Per informazioni: Fondazione Monteparma Tel. 0521 203413 e-mail: info@fondazionemonteparma.it Per raccontare questo incredibile artista, la Fondazione Mario Lanfranchi promuove in collaborazione con Fondazione Monteparma la mostra Le molte vite di Mario Lanfranchi. La casa in scena, che sarà visitabile all’APE Parma Museo (Strada Farini 32/a) dal 21 giugno al 31 luglio. L’esposizione comprende numerose testimonianze delle molteplici esperienze creative di Mario Lanfranchi ed è arricchita dalle raffinate fotografie che Luca Gilli ha scattato nella sua Villa, riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna “Casa d’Illustre”, che lo stesso artista aprì gratuitamente al pubblico ospitando diversi spettacoli teatrali e musicali, ai quali presero parte tanti suoi colleghi e amici. Le immagini di Gilli ? raffinato fotografo, autore di mostre molto apprezzate, le cui opere sono richieste da musei e collezionisti privati ? svelano al pubblico non solo l’eclettica dimora di Lanfranchi ma anche i tratti salienti del suo estro creativo, creando una sorta di rispecchiamento tra le “molte vite” del Maestro e la sua scenografica casa di Santa Maria del Piano. Pur non avendo mai conosciuto Lanfranchi, Gilli, con il suo sguardo attento e profondo, riesce a cogliere ? per sensibilità estetica, percettiva, empatica – i tratti essenziali di chi, negli ultimi anni della sua lunga vita, si era dedicato al piacere di dare nuove sembianze di superficie alle numerose stanze di quella casa antica, riconosciuta come patrimonio da salvaguardare dalla Sovrintendenza per i Beni Architettonici. “La mia filosofia di vita? Vivere sempre al di sopra delle proprie possibilità. Sono convinto che porti fortuna”, affermava Lanfranchi. Analogamente allo stile di vita, anche la sua visione artistica è orientata alla sovrabbondanza: “Prediligo la futilità. Lavoro per eccesso, mai per sottrazione”, dichiarava l’artista. La mostra su Mario Lanfranchi, con percorso fotografico di Luca Gilli, verrà inaugurata giovedì 20 giugno alle ore 17.30. Seguirà, nella mattina del 27 giugno, sempre all’APE Parma Museo, l’incontro “Mario Lanfranchi regista. Esperti e amici in dialogo”: tra i relatori, Angelo Foletto, musicologo, giornalista, docente e critico musicale, e Gian Piero Brunetta, Professore Emerito di Storia e Critica del Cinema all’Università di Padova.