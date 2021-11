di 10,00 euro (5 euro per figli/nipoti dei soci). Per i genitori e altri eventuali accompagnatori, già associati agli Amici della Pilotta, l’ingresso è gratuito. Per gli adulti non associati che accompagnano i bambini è previsto un biglietto di ingresso ridotto ad 8 euro

L'Associazione Amici della Pilotta, in accordo con la direzione del Complesso monumentale della Pilotta, presenta un nuovo progetto di fruizione museale dedicato ai bambini, chiamato 'Amici Kids'. Amici Kids nasce dalla volontà di accompagnare anche il pubblico dei più piccoli alla scoperta delle ricche collezioni contenute nei musei del Complesso della Pilotta, nella convinzione che simili proposte costituiscano un’occasione per intessere legami solidi e duraturi con l'intera cittadinanza e per promuovere il patrimonio storico culturale della città.

Come gli studi dimostrano, esperienze museali positive in tenera età spingono a tornare nei luoghi della cultura anche da adulti: un seme che piantato oggi darà i suoi frutti con le generazioni del domani. Ed è proprio con questo intento che l’associazione Amici della Pilotta promuove questa iniziativa. Le attività si configurano come visite animate da racconti e musiche in cui le educatrici di Cantincoro condurranno i piccoli fra le sale della Galleria Nazionale mostrando loro alcune opere, stimolando la loro curiosità e coinvolgendoli in momenti di gioco.

Due gli incontri in programma per le prossime settimane:

Cinque personaggi in cerca di musica, domenica 28 novembre ore 16.30, ingresso del museo I soggetti di alcune celebri opere del museo raccontano se stessi e la propria storia e coinvolgono i bambini nella ricerca della musica giusta per loro. Si ascolteranno alcuni brani tratti dal repertorio classico e moderno intervallati da momenti ludici.

Di presepi e altre storie: aspettando Natale, domenica 12 dicembre ore 16.30, ingresso del museo Quadri e musiche a tema natalizio ci accompagneranno in questo viaggio, durante il quale i bambini scopriranno alcune fra le più note rappresentazioni dell'arte occidentale ispirate dalle Sacre Scritture. Per allietare la visita l’educatrice coinvolgerà i piccoli con tipiche canzoni dicembrine. Gli incontri sono rivolti a bambini di età compresa fra i 5 e i 10 anni, con prenotazione obbligatoria.

L'attività per i bambini è gratuita previa sottoscrizione della nuova tessera Amici Kids al costo di 10,00 euro (5 euro per figli/nipoti dei soci). Per i genitori e altri eventuali accompagnatori, già associati agli Amici della Pilotta, l’ingresso è gratuito. Per gli adulti non associati che accompagnano i bambini è previsto un biglietto di ingresso ridotto ad 8 euro. Durante l’evento per chi lo desidera è possibile iscriversi all’associazione Amici della Pilotta. Per informazioni e prenotazioni: prenotazioni@amicidellapilotta.it