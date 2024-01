Mostra personale di Alexander Ozerski, “ZOLOTO”

Il 20 gennaio 2024 alle ore 18,00 nello spazio espositivo del Grand Hotel De La Ville, in Largo Pietro Calamandrei n. 11 a Parma, per l’ Associazione Culturale Pavel Florenskij, curata da Andrea Aglani, si inaugura la mostra “ ZOLOTO” magico e divino incontrano la donna e la rendono eterna, di Alexander Ozerski. Saranno esposte fino al 20 Febbraio una ventina di opere: quadri prodotti negli anni 2022 e 2023, al fine di mettere in luce tramite l’utilizzo dell’oro le coerenti mutazioni stilistiche e il perfezionamento del dettaglio, avvenute lungo questo percorso artistico dell’artista, insieme a sculture dai quali poter evincere, ancora una volta, quale sia la visione della donna di Alexandr. Soprattutto interessato alle donne, ai loro comportamenti, ai loro stati d’animo, per averne una visione d’insieme, l’artista li sintetizza in una comunità di 22 opere, simili e mai uguali, intenti a un rinnovamento collettivo e individuale, se pure su mappe incerte di un percorso evolutivo. La tela è così uno spazio simbolico dorato che va combinandosi con i corpi femminili, attenendosi ad un principio d’ insieme. Si assiste al moto dello stare, allo stare del moto d’un corpo, di donne in continuo divenire e in relazione fra loro, a volte vitali, sostenute da un ideale comune, essere sé stesse e libere d’esprimersi.