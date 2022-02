Oltre 300 opere in Pilotta per la più grande mostra sui Farnese

A 25 anni dall’ultima iniziativa sul tema, il Complesso Monumentale della Pilotta ospiterà una grande mostra dedicata alla committenza della famiglia Farnese, con l’obiettivo d’indagare la straordinaria affermazione della casata nella compagine politica e culturale europea dal Cinque al Settecento attraverso l’utilizzo delle arti come strumento di legittimazione.

La mostra, curata da Simone Verde con Bruno Adorni, Carla Campanini, Carlo Mambriani, Maria Cristina Quagliotti, Pietro Zanlari, è realizzata dal Complesso Monumentale della Pilotta in collaborazione con Università degli Studi di Parma, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Archivio di Stato di Parma, Ordine degli Architetti e PPC di Parma, Fondazione Cariparma, Fondazione Arturo Toscanini, e in partenariato con Electa.

La mostra è patrocinata dal Ministero della Cultura e dal Comune di Parma, ed è inserita nei progetti di Parma Capitale della Cultura 2020+21.

I FARNESE. Architettura, Arte, Potere coinvolgerà gli ambienti più spettacolari del Complesso Monumentale e s’inserirà nel più ampio progetto di rilancio dell’Istituto, che nel 2022 inaugurerà la totalità dei suoi spazi restaurati e riallestiti. La rassegna presenterà oltre 300 opere da collezioni italiane ed europee, un corpus eterogeneo e mai riunito prima fra dipinti, oggetti, disegni progettuali, documenti e plastici che confluirà nella mostra più importante realizzata sui temi della committenza e del collezionismo farnesiano, in perfetta aderenza tra le opere raccolte in Pilotta e l’architettura pensata per contenerle.

Accompagnerà l'iniziativa una serie di pubblicazioni edite da Electa.

Orari: martedì - domenica: dalle 10.30 alle 18.30

lunedì chiuso; la biglietteria chiude alle 17.45

Biglietteria e prenotazioni

https://pilotta.ticka.it

Prenotazioni Gruppi, Scuole e Visite guidate

info@adartem.it

Tariffe biglietti

Biglietti solo mostra

Intero: 13 euro

Ridotto: 11 euro (gruppi di adulti 12-30 pax; docenti delle scuole di ogni ordine e grado;

militari e forze dell’ordine non in servizio)

Giovani 18-25 anni: 9 euro

Minori 6-18 anni: 8 euro

Ridotto speciale possessori di Parma card: 8 euro

Scuole: 6 euro