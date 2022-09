Gli spazi della Galleria Bianca di CUBO ospitano da venerdì 30 settembre al 14 ottobre la mostra THE POP HANDS di Andrea Marazzi. La mostra, a ingresso libero, a cura di Guillaume Pacetti, direttore artistico di CUBO, è inserita in Parma 360 Festival - Circuito off e porta in scena le opere d’arte di Marazzi frutto della sua elasticità creativa e della sua passione per l’arte, la pittura e il disegno; una cultura che spazia dall’architettura alla passione per la natura umana, e che guarda all’astrattismo e alle avanguardie.

Nato a Parma, laureato in architettura al Politecnico di Milano, si è formato a Roma nello studio di Massimiliano Fuksas, poi a Genova in quello di Renzo Piano. Tornato nella capitale, ha esercitato la libera professione fino al 2015, quando ha deciso di voltare pagina e seguire un percorso artistico che gli concedesse una maggiore libertà di espressione. Lungo il suo percorso professionale, Andrea Marazzi non ha mai smesso di dedicarsi all’arte, realizzando opere che ha esposto in mostre personali e collettive, in diverse città italiane. La mostra THE POP HANDS nasce dall’incontro tra Andrea Marazzi e le opere di Michael Craig-Martin alla London Calling di Roma nel 2022. “Mi hanno colpito l’utilizzo di grandi sfondi puliti e colori ben accostati. Questo mi ha spinto a lavorare sul colore; tecnica ed espressività mi hanno riportato alla pop art” racconta Andrea Marazzi che in mostra parta le mani. “Un mezzo - spiega - di comunicazione molto potente. Parlare a gesti, raccontare con la gestualità che va oltre le parole. Ogni opera è accompagnata da una frase che suggerisce altre interpretazioni e nuove letture”.

Ma Andrea Marazzi è anche e soprattutto un tatuatore. Ha infatti approcciato il mondo del tatuaggio, come spiegherà lui stesso nel corso della presentazione, con aperitivo, che si terrà sempre in Galleria bianca venerdì 7 ottobre, alle ore 19. Perfezionandosi nelle tecniche, studiando nelle migliori scuole arrivando a dare forma attraverso il suo estro ai desideri altrui, rappresenta sul corpo aspetti del carattere e del vissuto delle persone. Oggi lavora presso lo studio Alex De Pase Store Roma, una vera e propria galleria d’arte dove lavorano tatuatori di fama nazionale, e che ospita artisti provenienti da tutto il mondo. Tutta la ricerca artistica di Andrea Marazzi, dall’arte al tatuaggio, ruota intorno ad una frase di Zygmunt Bauman, sociologo, filosofo e accademico polacco: “risultanze terribilmente confuse dell’esperienza umana”.

“Sono particolarmente interessato a tutti i nostri difetti mentali, le nostre incoerenze, le nostre paure e i risultati che tutto ciò provoca sul nostro pianeta e su noi stessi – dichiara Andrea Marazzi -. Le mie ricerche si esprimono attraverso molti strumenti comunicativi, dal video alla pittura, dalla scultura all’installazione, e i temi trattati variano senza un ordine prestabilito; soltanto pensieri che incontrano la realtà di tutti i giorni e colpiscono il mio immaginario, animandosi in una serie di riflessioni spontanee e concretizzandosi nelle mie opere”.