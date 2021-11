Mr. Bloom, sognatore specializzato è uno spettacolo fatto di gesti e musica dove una voce fuori campo guida il muto protagonista della storia nella sua sognante giornata, trascorsa fra un'insistente sveglia del mattino e il suo grigio lavoro quotidiano.



In tutto questo però s'inserisce la fantasia: Bloom sogna un futuro diverso, da protagonista, e con l'aiuto dell'immaginazione si allontana dalla sua noiosa realtà per diventare cli volta in volta un grande portiere, un pianista acclamato o un cuoco pasticcione.



La voce fuori campo, che interviene da subito nego spettacolo, funge da narratore e introduce t'addormentato protagonista, che sarà presente sulla scena fin dall'ingresso degli spettatori.



Essa diventerà una sorta di compagno di viaggio di Mr. Bloom, stimolandolo nel perseguire i suoi sogni e nel dare vita alle varie Identità- che assumerà durante la performance fino allo scontro con la realtà, momento in cui il nostro protagonista scoprirà che anche questa può regalare felicità, sorrisi e un pizzico di poesia...



L'idea è sicuramente quella di rendere omaggio a due grandi interpreti del passato come Charlie Chaplin e Jacques Tali, che hanno connotato i loro personaggi più celebri con caratteri comici ma sempre dall'indiscutibile spessore poetico e hanno reso le maschere di "Charlor e Vonsieur Huior immortali.