Musei Civici, gli appuntamenti di sabato 11 e domenica 12 settembre

Sabato 11 e domenica 12 settembre nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuard e del Castello dei Burattini - Museo Giordano Ferrari. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Sabato 11 settembre

Castello dei Burattini

ore 11.00: presentazione del Museo

All’esterno del Castello dei Burattini verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. I visitatori proseguiranno liberamente la loro visita all’interno dello spazio espositivo rispettando gli accessi contingentati alle sale.

Non è richiesta la prenotazione.

ore 11.30: laboratorio per bambini da 4 a 10 anni

Il teatro delle ombre .

Dopo una breve esplorazione del Museo, i piccoli partecipanti costruiranno la loro ombra, che potrà esser animata come fanno i veri professionisti.

E’ previsto un numero limitato di 4 bambini e un genitore accompagnatore. I bambini dovranno portare il proprio astuccio personale con matite, matite colorate, pennarelli, gomma, forbici e scotch trasparente o di carta; verrà fornito il restante materiale monouso per costruire l’ombra.

Mascherina obbligatoria sopra i 6 anni.

Max. 4 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521 031631

Pinacoteca Stuard

ore 15.30: laboratorio per bambini da 4 a 10 anni.

Il paesaggio delle mie vacanze

Dove ti piacerebbe trascorrere le vacanze? Al mare, in montagna, al lago o in campagna? In Pinacoteca I bambini potranno osservare tanti paesaggi dipinti da grandi artisti per trarne ispirazione.

L’attività si svolgerà all’aperto, nel Chiostro, e per un numero limitato di 6 bambini. I bambini partecipanti dovranno portare il proprio astuccio personale con matite colorate, pennarelli e un pennello; noi forniremo il materiale cartaceo.

Mascherina obbligatoria sopra i 6 anni.

È richiesta la prenotazione: tel. 0521-508184.

ore 16.30: presentazione del Museo.

Nel Chiostro, all’aperto, verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale.

I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli accessi contingentati alle sale.

Non è richiesta la prenotazione.

Domenica 12 settembre

Castello dei Burattini

ore 11.00: presentazione del Museo

All’esterno del Castello dei Burattini verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. I visitatori proseguiranno liberamente la loro visita all’interno dello spazio espositivo rispettando gli accessi contingentati alle sale.

Non è richiesta la prenotazione.

Pinacoteca Stuard

ore 16.30: presentazione del Museo

Nel Chiostro, all’aperto, verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli accessi contingentati alle sale.

Non è richiesta la prenotazione.

Musei civici - orari di apertura nel weekend

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato e domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00.

Camera di San Paolo: sabato e domenica dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 18. Ingresso a pagamento.

Museo dell’Opera, Casa natale Arturo Toscanini e Casa del Suono: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Contatti:

- Castello dei Burattini: tel. 0521 031631 mail castellodeiburattini@comune. parma.it

- Pinacoteca Stuard: tel. 0521 508184 mail pinacoteca.stuard@comune. parma.it

- Camera di San Paolo: tel. 0521 218215 mail cameradisanpaolo@comune.parma. it

- Casa della Musica: tel. 0521 031170 mail infopoint@lacasadella musica.it

A seguito del DPCM del 22/07/2021, a partire dal 6 agosto l’accesso a eventi e spettacoli culturali, musei e mostre, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 (Green-Pass).