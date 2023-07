Musei civici, gli appuntamenti gratis del fine settimana

Sabato 29 e domenica 30 luglio sono in programma nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma: laboratori artistici, presentazioni della Pinacoteca Stuard e del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Sabato 29 luglio

CASTELLO DEI BURATTINI

ore 11.30: Chi è Fagiolino?

Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni.

Andiamo insieme alla scoperta di Fagiolino e della sua storia, poi ci divertiremo a raffigurarlo.

Max. 6 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521 031631.

PINACOTECA STUARD

ore 15.30: La mia Pinacoteca

Laboratorio per bambini da 5 a 10 anni.

Esploriamo la Pinacoteca Stuard e scopriamo come diventare dei piccoli curatori. Insieme costruiremo un piccolo modello tridimensionale e lo allestiremo proprio come una sala museale. I bimbi con la loro creatività potranno disegnare i loro quadri preferiti, personalizzare le cornici e decorare gli ambienti.

Max. 8 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521 218420.

ore 16.30: Presentazione della Pinacoteca Stuard

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione .

Domenica 30 luglio

CASTELLO DEI BURATTINI

ore 11.00: Presentazione del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

PINACOTECA STUARD

ore 16.30: Presentazione della Pinacoteca Stuard

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione.

MUSEI CIVICI - ORARI DI APERTURA NEL WEEKEND:

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00.

Camera di San Paolo: sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 18.00. Ingresso a pagamento.

Museo dell’Opera, Casa natale Arturo Toscanini e Casa del Suono: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 18.00.

CONTATTI:

- Castello dei Burattini: tel. 0521 031631 castellodeiburattini@comune. parma.it

- Pinacoteca Stuard: tel. 0521 508184 pinacoteca.stuard@comune. parma.it

- Camera di San Paolo: tel. 0521 218215 cameradisanpaolo@comune.parma. it

- Casa della Musica: tel. 0521 031170 infopoint@lacasadella musica.it

MOSTRE OSPITATE NEGLI SPAZI ESPOSITIVI DEL COMUNE DI PARMA

Palazzo del Governatore– ultimo weekend di apertura

Paolo Borghi. Le radici della scultura

Orari di apertura: da mercoledì a domenica 10 – 19. Chiuso lunedì e martedì.

Ingresso gratuito - aperta sino al 30 luglio