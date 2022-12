Musei Civici, gli appuntamenti per l'ultimo dell'anno

Anche nell’ultimo giorno dell’anno, sabato 31 dicembre, sarà possibile scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma attraverso le iniziative gratuite, i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuard e del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Sabato 31 dicembre

Castello dei Burattini

ore 11.30: Il teatro delle ombre

Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni.

Dopo aver esplorato il museo i piccoli partecipanti costruiranno la propria ombra e si cimenteranno nella creazione di ombre natalizie che potranno esser animate.

Max. 6 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521 031631. Si consiglia l'uso della mascherina.

Pinacoteca Stuard

ore 11.00: Disegno dorato

Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni.

I bambini potranno scoprire i “fondi oro” presenti nella Pinacoteca e creare il loro piccolo capolavoro.

Max. 8 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521 218420. Si consiglia l'uso della mascherina.

Musei civici - orari di apertura nel weekend e nelle festività

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00. 31 dicembre 10.30 – 14 (ultimo ingresso 13.30). Chiuso il 1° gennaio.

Camera di San Paolo: sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 18. 31 dicembre 9.30 – 14 (ultimo ingresso 13.30). Chiuso 1°, 2 e 3 gennaio. La Camera di San Paolo riaprirà a partire dal 4 gennaio. Ingresso a pagamento.

Museo dell’Opera, Casa natale Arturo Toscanini e Casa del Suono: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 18.00. Chiuso il 31 dicembre e il 1° gennaio.

Contatti:

- Castello dei Burattini: tel. 0521 031631 castellodeiburattini@comune. parma.it

- Pinacoteca Stuard: tel. 0521 508184 pinacoteca.stuard@comune. parma.it

- Camera di San Paolo: tel. 0521 218215 cameradisanpaolo@comune.parma. it

- Casa della Musica: tel. 0521 031170 infopoint@lacasadella musica.it

M ostre e eventi ospitati negli spazi espositivi del C omune di P arma

Galleria San Ludovico - Borgo del Parmigianino, 2

Sabato 31 dicembre ore 10.30

Racconti di Natale

Letture Sussurrate

Letture sussurrate all’orecchio tramite uno speciale dispositivo in cuffia wireless che porterà ogni bambino ad ascoltare il racconto posizionato in una porzione di spazio diversa.

Con Daniele Tessaro. Produzione Segni d’infanzia Associazione.

Età: dai 3 ai 6 anni

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Galleria San Ludovico - Borgo del Parmigianino, 2

Sabato 31 dicembre ore 16

Il Castello degli Spaventi

Spettacolo della compagnia I burattini dei Ferrari

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Palazzo del Governatore

Labirinti della Visione. Luigi Ghirri 1991

Organizzata dal Comune di Parma in collaborazione con CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma e Archivio Eredi Luigi Ghirri

Orari di apertura: da mercoledì a domenica e festivi 10 – 19 (ultimo ingresso 18.30); 31 dicembre 10 – 14 (ultimo ingresso 13.30). Chiuso lunedì, martedì e 1° gennaio.

Ingresso gratuito - aperta sino al 26 febbraio

Palazzo Pigorini

GOYA - GROSZ Il sonno della ragione

Orari di apertura: mercoledì, giovedì e venerdì 10 – 13 e 15 – 19 (ultimo ingresso 18.30); sabato, domenica e i festivi 10 – 19 (ultimo ingresso 18.30); 31 dicembre 10 – 14 (ultimo ingresso 13.30). Chiuso lunedì, martedì e 1° gennaio.

Ogni venerdì, sabato, domenica e festivo alle ore 16.30 accompagnamento in mostra gratuito per massimo 25 partecipanti. Non è necessaria la prenotazione.

Ingresso gratuito - aperta sino al 13 gennaio