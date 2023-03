Musei Civici, gli appuntamenti del fine settimana: ecco cosa fare

Sabato 1 e domenica 2 aprile nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici, le presentazioni della Pinacoteca Stuard e del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari e gli eventi in occasione di I Like Parma. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma. Sabato 1 e domenica 2 aprile ingresso gratuito alla Camera di San Paolo in occasione di I Like Parma.

Sabato 1 aprile

Castello dei Burattini

ore 11.00: Presentazione del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari

Verrà illustrato il percorso museale dedicato a una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

ore 11.30: Chi è Fagiolino?

Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni.

I bambini potranno scoprire il personaggio di Fagiolino e la sua storia per poi raffigurarlo.

Max. 6 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521 031631.

Domenica 2 aprile

Castello dei Burattini

ore 11.00: Presentazione del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

Pinacoteca Stuard

ore 16.30: Presentazione della Pinacoteca Stuard

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale.

I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione.

Musei civici - orari di apertura nel weekend:

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00.

Camera di San Paolo: sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 18. Sabato 1 e domenica 2 aprile ingresso gratuito in occasione di I Like Parma.

Museo dell’Opera, Casa natale Arturo Toscanini e Casa del Suono: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 18.00.

Contatti:

- Castello dei Burattini: tel. 0521 031631 castellodeiburattini@comune. parma.it

- Pinacoteca Stuard: tel. 0521 508184 pinacoteca.stuard@comune. parma.it

- Camera di San Paolo: tel. 0521 218215 cameradisanpaolo@comune.parma. it

- Casa della Musica: tel. 0521 031170 infopoint@lacasadella musica.it

Mostre e eventi ospitati negli spazi espositivi del comune di parma

Pinacoteca Stuard

Sabato 1° aprile dalle ore 16

Quadri coreografici di Monica Casadei

Ore 16 e 17: Opera Drama - Quadro 1

dedicato a Maria Callas sulle musiche delle opere immortali da lei interpretate

Ore 16.30 e 17.30: Sacro#Passione - Quadro 1

ispirato alle suggestioni della musica sacra e accompagnato live dall’arpista Agatha Bocedi

A cura di Artemis Danza

Ingresso libero

Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo

Premio Irinox Save The Food - II edizione

Esposizione dei finalisti

Orari di apertura: tutti i giorni 10 – 13 e 15 – 19

Ingresso gratuito – aperta sino al 10 aprile

Palazzo del Governatore

Piranesi Roma Basilico

Passengers di Luca Piola

Nell’ambito di Parma 360 - Festival della Creatività Contemporanea

Sabato 1° aprile orari: 10 – 24

Orari di apertura: da mercoledì a domenica e festivi 10 – 19. Chiuso lunedì e martedì.

Ingresso gratuito - aperte sino al 21 maggio

Galleria San Ludovico

Agiografie profane - L’illustrazione di Elisa Seitzinger

Nell’ambito di Parma 360 - Festival della Creatività Contemporanea

Sabato 1° aprile orari: 11 – 24

Orari di apertura: lunedì, venerdì, sabato, domenica e festivi 11 – 20. Chiuso martedì e mercoledì.

Ingresso gratuito - aperta sino al 21 maggio