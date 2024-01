Musei Civici, oltre 76.000 persone nel 2023 hanno scelto una visita nella bellezza

Dalla Camera di San Paolo alla Casa del Suono, dal Castello dei Burattini al Museo dell’Opera, dalla Casa natale di Arturo Toscanini alla Pinacoteca Stuard il complesso dei Musei Civici di Parma, nel primo anno non viziato dalla pandemia, ha registrato numeri record di affluenza, ma si avvia verso un 2024 già ricco di novità.

In Piazzale San Francesco, negli spazi di Palazzo Cusani la Biblioteca-Mediateca della Casa della Musica ha ampliato le sue aperture al pubblico aggiungendo l’orario continuato nella giornate di martedì e giovedì e l’apertura del sabato mattina dalle 10 alle 14. Ogni terzo sabato del mese, per i bambini da 3 a 6 anni alle 10,30, sono ora in programma anche i laboratori di Suoni di libri. Una rassegna di appuntamenti che coinvolgerà i piccoli lettori e le loro famiglie nella musica. Proprio loro saranno i “fonici” di un racconto interpretato ad alta voce dove i piccoli tecnici del suono creeranno l’ambientazione e gli effetti sonori della storia. Il primo appuntamento dello scorso weekend ha avuto come protagonista l’antico teatro di carta giapponese del Kamishibai, ma nuove avventure aspettano già campanelli, fruscii, rulli di tamburo e cinguettii nei sabati del 17 febbraio, 16 marzo e 20 aprile. Oltre all’incanto di fiabe classiche o mai ascoltate i sabati mattina saranno l’occasione per scoprire un luogo permanente di formazione e divulgazione musicale nelle tante proposte della mediateca e prendere in prestito i suoi materiali per proseguire a casa la scoperta della cultura musicale. Prenotazioni didattica@lacasadellamusica.it .

Fin dalla sua inaugurazione la Casa della Musica ha promosso un’attività laboratoriale di divulgazione musicale e di illustrazione delle sue opportunità che portano ogni anno circa 4500 ragazzi (delle scuole primarie e secondaria di primo grado) a partecipare ai suoi laboratori e visite su prenotazione. Le attività sono ideate e condotte da personale specializzato di Coop Culture che per il 2024 (fino a settembre) ha già in serbo prenotazioni per attività relative a 1700 studenti.

Complessivamente il Museo dell’Opera, la Casa natale di Arturo Toscanini, e la Casa del Suono lo scorso anno sono stati visitati da 23.523 visitatori.

Da sempre il Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari, che si dedica ai bambini più piccoli (nidi e materne) e della scuola primaria, propone visite guidate alla panoramica del teatro di figura, al racconto dei suoi personaggi principali ed un laboratorio che conclude il percorso dove realizzare con materiali semplici un burattino o una silhouette con cui giocare al teatro delle ombre che vengono prenotati da insegnanti ed educatori telefonando allo 0521/031631.

Nel 2023 hanno portato 1500 bambini a tagliare ed incollare marionette nei suoi atelier, ma anche 26.350 visitatori da tutt’Italia. In due occasione, ogni mese, la Compagnia Burattini dei Ferrari propone uno spettacolo con accesso gratuito che registra sempre il tutto esaurito (800 presenze annuali).

Tradizionalmente Pinacoteca Stuard, Castello dei Burattini, Camera di San Paolo, Museo dell’Opera, Casa del Suono e Casa natale Arturo Toscanini sono aperti nei weekend e nei festivi con orario continuato fino alle 18,30 e offrono regolarmente laboratori e visite guidate gratuite. La Camera di San Paolo, invece, ogni giovedì offre a chi prenota la visita dei locali della Badessa Giovanna da Piacenza una guida esperta che illustra gli spazi, la loro storia e gli straordinari affreschi (2000 persone nel 2023).

“Si tratta di un servizio che fisiologicamente intercetta il tempo libero della cittadinanza e i momenti di maggior afflusso di turisti. In Pinacoteca Stuard lo scorso anno sono entrati circa 11.500 visitatori” ha sottolineato il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto “abbiamo però davvero registrato un grande interesse verso una nuova alleanza tra scuole e musei civici che si è strutturata nella seconda parte del 2023 e che per i prossimi mesi registra già il tutto esaurito. Abbiamo proposto come progetto didattico alle scuole, una formula di apprendimento di ricerca e comprensione del bello che vuole stimolare anche un senso di comunità, di orgoglio per essere parte di una grande città d’arte italiana, con collezioni pubbliche e quindi di tutti, di interesse europeo”.

Aprire le porte della Pinacoteca Stuard alle classi nei giorni feriali, con l’offerta gratuita di visite guidate e laboratori condotti ed ideati da esperte storiche dell’arte di Mediagroup98, ha portato 300 bambini e ragazzi tra novembre e dicembre in Pinacoteca, ma anche ad esaurire le prenotazioni in poche settimane con oltre 1500 presenze in programma fino a maggio 2024. Le proposte didattiche declinate dalla primaria alle superiori prevedono una giornata al Museo che inizia prima con l’illustrazione del Complesso di San Paolo, poi con la visita alla collezione d’arte per concludersi con un esercizio creativo nell’aula didattica seguendo i fili conduttori delle opere in mostra e delle epoche che rappresentano. Prenotazioni e info: 0521.218420.

“Contaminare il programma scolastico con gite, visite ed atelier nei nostri Musei Civici” prosegue l’Assessore Lorenzo Lavagetto “consente un impatto emozionale ed un’elaborazione personale dei beni culturali che stimola ed amplia il confronto tra le discipline. L’educazione al bello della propria città è utile e necessaria anche per educare al rispetto ed al senso di appartenenza allo straordinario patrimonio d’arte e di storia che Parma possiede. All’interno di questo patrimonio, la Camera della Badessa affrescata dal Correggio rappresenta uno dei gioielli mondiali del tardo Rinascimento. Ogni giovedì la mattina le scuole possono prenotarne la visita con illustrazione gratuita del percorso da parte di guide esperte e, nel pomeriggio, la stessa occasione è offerta al pubblico generico. Nel 2023 sono state 26.500 le persone che l’hanno visitata. Per il 2024 siamo intenzionati a far crescere questo numero con novità che si concretizzeranno dopo un breve periodo di chiusura per lavori di riqualificazione degli impianti, dell’illuminazione e nuova segnaletica”.