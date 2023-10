Tutti i musei gratuiti del fine settimana

Sabato 7 e domenica 8 ottobre nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuard e del Castello dei Burattini – museo Giordano Ferrari. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Sabato 7 ottobre

Castello dei Burattini

ore 11.00: Presentazione del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari

Verrà illustrato il percorso museale dedicato a una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

ore 11.30: Chi è Tartaglia

Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni.

Conosciamo Tartaglia e la sua storia, poi insieme ci divertiremo a raffigurarlo.

Max. 6 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521 031631.

Pinacoteca Stuard

ore 15.30: Alla scoperta della moda tra foto e ritratti.

Laboratorio per bambini da 5 a 10 anni.

In occasione della mostra dedicata a Guido Calvi i piccoli partecipanti osserveranno foto storiche, ritratti e la moda dell'epoca e poi in laboratorio creeranno il loro capolavoro.

Max. 8 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521 218420.

Domenica 8 ottobre

Castello dei Burattini

ore 11.00: Presentazione del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

Pinacoteca Stuard

ore 11.30: presentazione del Museo.

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione.

Musei civici - orari di apertura nel weekend:

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00.

Camera di San Paolo: sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 18. Ingresso a pagamento.

Museo dell’Opera, Casa del Suono, Casa natale Arturo Toscanini: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 18.00.

Contatti:

- Castello dei Burattini: tel. 0521 031631 castellodeiburattini@comune.parma.it

- Pinacoteca Stuard: tel. 0521 508184 pinacoteca.stuard@comune.parma.it

- Camera di San Paolo: tel. 0521 218215 cameradisanpaolo@comune.parma.it

- Casa della Musica: tel. 0521 031170 infopoint@lacasadella musica.it

Mostre e eventi ospitati negli spazi espositivi del Comune di Parma

Galleria San Ludovico, sabato 7 e domenica 8 ottobre dalle 15.30 alle 19.00

Verdi Off

Ha ruote e piedi l’aria

Dedicato a chi è costretto a lasciare il proprio paese, a chi ha il coraggio di rischiare e mettere a repentaglio la propria vita, alle eroine verdiane. In scena un gruppo di donne di tutto il mondo, vecchie e nuove cittadine, ci ricorda che il diritto alla libertà di movimento è un diritto per pochi e che essere nati nel nord o nel sud del mondo fa la differenza. Verdi e le sue eroine ci faranno da guida, capaci di mettere a repentaglio la propria vita per affermare il proprio destino, capaci di non cedere per ribadire i propri valori.

A cura di Festina Lente Teatro e Associazione Vagamonde

Prenotazione obbligatoria - www.teatroregioparma.it/spettacolo/ha-ruote-e-piedi-laria/

Casa della Musica, Museo dell’Opera, Casa del Suono e Museo Casa natale Toscanini

Viaggio nella musica di Miecio Horszowski

Orari: dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 18. Chiuso lunedì e martedì.

Info: 0521 031170 - infopoint@lacasadellamusica.it

Ingresso gratuito

Chiostro della Fontana e Cortile binato della Pinacoteca Stuard

Le statue di Jean-Baptiste Boudard

Esposizione delle sculture originali del grande artista, riqualificate attraverso la collocazione temporanea nel percorso museale dei Musei Civici di San Paolo: Sileno ed Egle con Mnasilo e Cromi, Apollo con Cetra, Venere, Satiro e Naiade, Vaso con anse a testa di ariete

Orari Pinacoteca Stuard: lunedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 17); sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 18). Chiuso martedì e mercoledì.

Orari Chiostro della Fontana: da lunedì a sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

Ingresso libero e gratuito

Pinacoteca Stuard

Scatti da pioniere. Ritratti fotografici del conte Calvi

Mostra a cura di Alessandro Malinverni, dedicata alla donazione della collezione fotografica del Conte Guido Calvi, i cui lavori sono stati donati al Comune di Parma dalla famiglia Calvi Parisetti

Orari: lunedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 17); sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 18). Chiuso martedì e mercoledì.

Ingresso gratuito

Palazzo Pigorini

Archivio Amoretti. Il volto della città nel secolo breve, Parma 1922 – 1997

A Palazzo Pigorini in mostra una parte dell’archivio fotografico Amoretti, in occasione della donazione al Comune di Parma dell’intero patrimonio iconografico. L' esposizione è curata da Cristina Casero e Andrea Tinterri e organizzata dal comune di Parma con la collaborazione Centro Studi Movimenti.

Accompagnamento in mostra gratuito: a partire da sabato 7 ottobre, ogni sabato e festivo alle ore 17, per massimo 25 partecipanti. Non è necessaria la prenotazione.

Orari di apertura: da mercoledì a domenica dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30). Chiuso lunedì e martedì.

Ingresso gratuito - aperta sino al 5 novembre