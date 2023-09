Musei, gli appuntamenti gratuiti di fine settembre

Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre speciale I Like Parma con l’esposizione delle statue originali di Jean-Baptiste Boudard, la mostra dedicata a Miecio Horszowski, nuovi appuntamenti e visite guidate per scoprire il patrimonio dei musei civici di Parma, i laboratori artistici e lo spettacolo della Compagnia I burattini dei Ferrari. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Sabato 30 settembre

Castello dei Burattini

ore 11.00: Presentazione del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

ore 11.30: Chi è Tartaglia?

Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni.

Max. 6 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521 031631

Pinacoteca Stuard

ore 11 : Visita guidata alle collezioni dell’Ottocento della Pinacoteca Stuard

A cura di Alessandro Malinverni, nell’ambito della rassegna di cinema in costume “Viva Balzac!”

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

ore 15.30: Il paesaggio delle mie vacanze

Laboratorio per bambini da 5 a 10 anni.

Max. 8 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521 218420

Museo Casa natale Toscanini

ore 16.30: presentazione e visita guidata alla scoperta dei ritratti di Enrico Polo e Ida Mainardi realizzati da Arturo Rietti, di recente acquisizione da parte del Comune di Parma e parte della collezione di Casa natale Toscanini

Info e prenotazione obbligatoria: 0521 031170 - 0521 031769 – didattica@lacasadellamusica.it

Casa della Musica - Sala dei Concerti

ore 20.30: Concerto in occasione dell’inaugurazione della mostra Viaggio nella musica di Miecio Horszowski

Anna Caterina Binda, pianoforte

In collaborazione con La Toscanini

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

Domenica 1° ottobre

Castello dei Burattini

ore 11.00: Presentazione del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

ore 16.00: La favola delle teste di legno

Spettacolo per adulti e bambini

Storia dell'animazione in forma teatrale a cura della Compagnia I burattini dei Ferrari. L'evento si svolgerà all’aperto nel Giardino segreto adiacente al Castello dei Burattini. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all'interno del Museo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

Casa della Musica e Museo dell’Opera, Casa del Suono

ore 16.30: visita guidata alla mostra dedicata a Miecio Horszowski

Info e prenotazione obbligatoria: 0521 031170 - 0521 031769 – didattica@lacasadellamusica.it

Chiostro della Fontana del Complesso di San Paolo

ore 17: Dal mito al marmo. I capolavori del Boudard per il Giardino di Parma

Conferenza sullo scultore Jean-Baptiste Boudard, in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Belle Arti, a cura di Alessandro Malinverni e Carlo Mambriani.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Ore 21: Audite Karissimi!

Musiche sacre e devozionali del medioevo europeo eseguite dalla Schola medievale del Coro Paër, direttore Ugo Rolli.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

Musei civici - orari di apertura nel weekend:

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00.

Camera di San Paolo: sabato 30 settembre ore 9.30 - 22 (ultimo ingresso 21.30); domenica 1° ottobre ore 9.30 - 18.30 (ultimo ingresso alle 18). Speciale I Like Parma ingresso gratuito alla Camera di San Paolo.

Museo dell’Opera, Casa natale Arturo Toscanini e Casa del Suono: sabato 30 settembre ore 10 – 22; domenica 1° ottobre ore 10 – 18.

Contatti:

- Castello dei Burattini: tel. 0521 031631 castellodeiburattini@comune. parma.it

- Pinacoteca Stuard: tel. 0521 508184 pinacoteca.stuard@comune. parma.it

- Camera di San Paolo: tel. 0521 218215 cameradisanpaolo@comune.parma. it

- Casa della Musica: tel. 0521 031170 infopoint@lacasadella musica.it

Mostre e eventi ospitati negli spazi espositivi del Comune di Parma

Casa della Musica, Museo dell’Opera, Casa del Suono e Museo Casa natale Toscanini - aperta da sabato 30 settembre

Viaggio nella musica di Miecio Horszowski

Speciale I Like Parma sabato 30 settembre apertura straordinaria dalle 10 alle 22

Orari: dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 18. Chiuso lunedì e martedì.

Ingresso gratuito

Chiostro della Fontana e Cortile binato della Pinacoteca Stuard - da sabato 30 settembre

Le statue di Jean-Baptiste Boudard

Esposizione delle sculture originali del grande artista, riqualificate attraverso la collocazione temporanea nel percorso museale dei Musei Civici di San Paolo: Sileno ed Egle con Mnasilo e Cromi, Apollo con Cetra, Venere, Satiro e Naiade, Vaso con anse a testa di ariete

Orari Pinacoteca Stuard: sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre ore 10.30 - 18.30 (ultimo ingresso alle 18)

Orari Chiostro della Fontana: sabato 30 settembre ore 9 – 13; domenica 1° ottobre ore 9 – 23

Ingresso libero e gratuito

Pinacoteca Stuard – aperta da domenica 1° ottobre dalle ore 11

Scatti da pioniere. Ritratti fotografici del conte Calvi

Mostra a cura di Alessandro Malinverni, dedicata alla donazione della collezione fotografica del Conte Guido Calvi, i cui lavori sono stati donati al Comune di Parma dalla famiglia Calvi Parisetti

Orari: lunedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 17); sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 18) Chiuso martedì e mercoledì.

Ingresso gratuito

Palazzo Pigorini

Archivio Amoretti. Il volto della città nel secolo breve, Parma 1922 – 1997

A Palazzo Pigorini in mostra una parte dell’archivio fotografico Amoretti, in occasione della donazione al Comune di Parma dell’intero patrimonio iconografico. L' esposizione è curata da Cristina Casero e Andrea Tinterri e organizzata dal comune di Parma con la collaborazione Centro Studi Movimenti.

Speciale I Like Parma sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre accompagnamento in mostra gratuito ore 11, 15 e 17

Orari di apertura: da mercoledì a domenica dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30). Chiuso lunedì e martedì.

Ingresso gratuito - aperta sino al 5 novembre