Tutti i musei gratuiti del fine settimana

Sabato 23 e domenica 24 ottobre nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici, le presentazioni della Pinacoteca Stuard e del Castello dei Burattini e gli spettacoli della Compagnia I burattini dei Ferrari. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Sabato 23 ottobre

Castello dei Burattini

ore 11.00: presentazione del Museo.

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

ore 11.30: laboratorio per bambini da 4 a 10 anni.

La baracca dei burattini

I bambini costruiranno una vera baracca dei burattini e la animeranno con vari personaggi per creare tante storie divertenti. I piccoli partecipanti dovranno portare alcuni materiali: colla, scotch carta o trasparente, colori, matita gomma e temperino. Verranno forniti cartoncino, fogli per eventuale scenografia, spiedi per muovere il personaggio e la graffatrice.

Mascherina obbligatoria sopra i 6 anni. Max. 5 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521 031631.

Pinacoteca Stuard

ore 15.30: laboratorio per bambini da 6 a 10 anni.

Faccio come Lucio

Chi era Lucio Fontana? Come eseguiva le sue opere? Nella Pinacoteca i bambini vedranno uno dei suoi capolavori “Concetto spaziale. Attese.” e imiteranno i gesti compiuti dall’artista inventando e creando un nuovo spazio con buchi e colori.

I piccoli partecipanti dovranno portare il proprio astuccio personale con matite colorate, forbici e pennello; noi forniremo il materiale cartaceo. Max. 8 partecipanti.

Mascherina obbligatoria sopra i 6 anni. È richiesta la prenotazione: tel. 0521-508184.

ore 16.30: presentazione del Museo.

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale.

I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca. Non è richiesta la prenotazione.

Domenica 24 ottobre

Castello dei Burattini

ore 11.00: presentazione del Museo

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

ore 15.30 e ore 16.30 doppio appuntamento con la conferenza-animazione “La favola delle teste di legno” a cura della Compagnia i Burattini dei Ferrari.

Prenotazione obbligatoria tramite App Parma 2020+21

Pinacoteca Stuard

ore 16.30: presentazione del Museo

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca. Non è richiesta la prenotazione.

Musei civici - orari di apertura nel weekend

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato e domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00.

Camera di San Paolo: sabato e domenica dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 18. Ingresso a pagamento.

Museo dell’Opera, Casa natale Arturo Toscanini e Casa del Suono: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Contatti:

- Castello dei Burattini: tel. 0521 031631 mail castellodeiburattini@comune.parma.it

- Pinacoteca Stuard: tel. 0521 508184 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

- Camera di San Paolo: tel. 0521 218215 mail cameradisanpaolo@comune.parma.it

- Casa della Musica: tel. 0521 031170 mail infopoint@lacasadella musica.it

Palazzo Pigorini – da sabato 23 ottobre 2021 fino al 30 gennaio 2022

Franco Maria Ricci. I Segni dell’Uomo

L’occasione di Parma Capitale della Cultura porterà il Labirinto fuori dai suoi spazi canonici: dal 23 ottobre 2021 la mostra “Franco Maria Ricci: I Segni dell’Uomo” renderà la figura del grande editore e intellettuale, recentemente scomparso, protagonista assoluto di una mostra allestita nelle sale di Palazzo Pigorini (strada Repubblica, Parma). L’esposizione, organizzata dal Comune di Parma in collaborazione con la Fondazione Franco Maria Ricci e curata da Giorgio Antei e Maddalena Casalis, è l’occasione per la città di offrire un tributo a un suo figlio illustre, fornendo una sintesi della sua intensa quanto poliedrica attività.

Creatore di libri, di immagini e di utopie, nel corso della sua vita Franco Maria Ricci ha infatti firmato progetti grafici memorabili, ha dato vita al marchio più ambito dell’editoria moderna e ha concepito un impossibile labirinto verde a Fontanellato, al centro del quale ha disposto la sua vasta collezione d’arte. Cultore della bellezza e maestro di stile, Ricci ha inciso profondamente nel gusto italiano e internazionale: le sue scelte estetiche di editore e designer hanno dato luogo a una “maniera” che rimarrà fra i segni indelebili della cultura visuale degli ultimi cinquant’anni.

La mostra illustra dunque l’itinerario creativo di Ricci attraverso immagini, suggestioni e brevi commenti che consentiranno al visitatore di comprendere i meccanismi di una delle più affascinanti esperienze estetiche del nostro tempo.

Orari: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30. Ingresso gratuito

Per info mostra e prenotazione visite guidate: pigorini@francomariaricci.com

Pinacoteca Stuard – fino a dicembre 2021

I Quadri di Pietro. Capolavori dalla Collezione Barilla d’arte moderna

Il progetto espositivo a cura di Giancarlo Gonizzi, voluto e organizzato dal Comune di Parma e dalla Famiglia Barilla mette in mostra, mese dopo mese, alcune delle più interessanti opere della Collezione Barilla di Arte Moderna. Dodici delle opere più amate da Pietro Barilla verranno esposte a cadenza mensile nelle sale della Pinacoteca Stuard, per raccontare, attraverso il pennello di grandi Maestri, la passione di una vita, vissuta all’insegna dell’eccellenza. L’opera esposta attualmente è "Concetto spaziale. Attese" (1961) di Lucio Fontana; a chiudere il progetto espositivo sarà un'opera di Pablo Picasso.

Ingresso libero negli orari di apertura della Pinacoteca Stuard.

Palazzo del Governatore – fino al 13 gennaio 2022

Opera – Il Palcoscenico della Società

L’esposizione, curata dalla storica dell’arte Gloria Bianchino e dallo studioso verdiano Giuseppe Martini, su progetto di allestimento scenografico a cura di Margherita Palli Rota, è prodotta da Comune di Parma e realizzata da Casa della Musica, in collaborazione con la Fondazione Teatro Regio di Parma. La mostra intende esplorare il rapporto biunivoco fra opera e società: 514 i pezzi esposti tra quadri, volumi antichi, stampe, fotografie, libretti, riviste, documenti d’archivio, costumi, oggetti di scena e materiali audiovisivi e sonori, provenienti da 75 prestatori pubblici e privati. Tra le opere in mostra: i quadri di Francesco Hayez I vespri Siciliani (1846) dalla Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, e Papa Urbano II sulla piazza di Clermont predica la prima Crociata (1835) dalla Collezione della Fondazione Cariplo di Milano; il dipinto Au théatre di Federico Zandomeneghi (1885-1895) dall’Istituto Matteucci di Viareggio; una sezione di ritratti di Lina Cavalieri, tra cui il Ritratto di Lina Cavalieri di Cesare Tallone (1905) dalla Galleria Campari di Milano, e la serie di fotografie di Francesco Paolo Michetti da Archivio Alinari di Firenze; il lacerto ‘W Verdi’ dai Musei Civici di Treviso; il libretto originale dell'Orfeo di Monteverdi dalla Biblioteca Teresiana di Mantova; abiti di scena e da sera, tra cui un pezzo di Balenciaga da Tirelli Costumi di Roma.

Orari: dal mercoledì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. Sabato alle ore 16 e domenica alle ore 11 visite guidate alla mostra (incluse nel biglietto di ingresso) a cura di personale specializzato. Visite guidate su prenotazione per gruppi di massimo 20 persone.

Biglietti: intero 6 € - ridotto 4 € o 2 €

Biglietteria mostra: 0521.218035

Per info mostra e biglietti: governatore@comune.parma.it - Casa della Musica 0521.031170