Tutti i musei gratuiti per la Vigilia di Natale e Santo Stefano

Anche sabato 24 e lunedì 26 dicembre, nelle giornate della Vigilia di Natale e di Santo Stefano, sono previste le iniziative gratuite per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma, attraverso i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuard e del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Sabato 24 dicembre

Castello dei Burattini

ore 11.30: Il teatro delle ombre

Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni.

Dopo aver esplorato il museo i piccoli partecipanti potranno costruire la propria ombra e ombre natalizie che verranno animate come fanno i veri professionisti.

Max. 6 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521 031631. Si consiglia l'uso della mascherina.

Pinacoteca Stuard

ore 11.00: Creo il mio piccolo presepio

Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni.

Sono tante le raffigurazioni della Natività in Pinacoteca: ispirati dall‘ osservazione di questi quadri i bambini potranno realizzare il loro piccolo presepio.

Max. 8 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521 218420. Si consiglia l'uso della mascherina.

Lunedì 26 dicembre

Castello dei Burattini

ore 11.00: Presentazione del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

Pinacoteca Stuard

ore 16.30: Presentazione della Pinacoteca Stuard

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale.

I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione.

Musei civici - orari di apertura nel weekend e nelle festività:

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00. 24 e 31 dicembre 10.30 – 14 (ultimo ingresso 13.30). Chiuso 25 dicembre e 1° gennaio.

Camera di San Paolo: sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 18. 24 e 31 dicembre 9.30 – 14 (ultimo ingresso 13.30). Chiuso 25 dicembre e 1°, 2 e 3 gennaio. La Camera di San Paolo riaprirà a partire dal 4 gennaio. Ingresso a pagamento.

Museo dell’Opera, Casa natale Arturo Toscanini e Casa del Suono: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 18.00. Chiuso 24, 25, 31 dicembre e il 1° gennaio.

Contatti:

- Castello dei Burattini: tel. 0521 031631 castellodeiburattini@comune.parma.it

- Pinacoteca Stuard: tel. 0521 508184 pinacoteca.stuard@comune.parma.it

- Camera di San Paolo: tel. 0521 218215 cameradisanpaolo@comune.parma.it

- Casa della Musica: tel. 0521 031170 infopoint@lacasadella musica.it

Mostre e eventi ospitati negli spazi espositivi del Comune di Parma

Galleria San Ludovico

Lunedì 26 dicembre ore 16

I Teatrini delle Ore

Un viaggio emozionante attraverso le incantevoli musiche della compositrice francese Mel Bonis che porterà i piccoli spettatori direttamente in casa di mamma Bonis, incontrando un tempo che scorre lentamente, no tablet, no computer, no dad, orari scanditi da azioni che vivremo attraverso i Teatrini delle Ore. Il narratore sarà il gatto di casa, con la sua visione di gatto…

Di Elisabetta Garilli, scenografie dinamiche e teatrini di Emanuela Bussolati, musiche di Mel Bonis Interpreti Elisabetta Garilli, pianoforte; Susi Danesin, recitazione, il Gatto; Emanuela Bussolati, scenografie dinamiche, teatrini, mimo, la Governante; Serena Abagnato, mimo, il Maggiordomo

Età: dai 6 anni

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Palazzo del Governatore

Labirinti della Visione. Luigi Ghirri 1991

Organizzata dal Comune di Parma in collaborazione con CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma e Archivio Eredi Luigi Ghirri

Orari di apertura: da mercoledì a domenica e festivi 10 – 19 (ultimo ingresso 18.30); 24 e 31 dicembre 10 – 14 (ultimo ingresso 13.30). Chiuso lunedì, martedì, 25 dicembre e 1° gennaio.

Ingresso gratuito - aperta sino al 26 febbraio

Palazzo Pigorini

GOYA - GROSZ Il sonno della ragione

Orari di apertura: mercoledì, giovedì e venerdì 10 – 13 e 15 – 19 (ultimo ingresso 18.30); sabato, domenica e i festivi 10 – 19 (ultimo ingresso 18.30); 24 e 31 dicembre 10 – 14 (ultimo ingresso 13.30). Chiuso lunedì, martedì, 25 dicembre e 1° gennaio.

Ogni venerdì, sabato, domenica e festivo alle ore 16.30 accompagnamento in mostra gratuito per massimo 25 partecipanti. Non è necessaria la prenotazione.

Ingresso gratuito - aperta sino al 13 gennaio