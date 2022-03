Tutti i musei gratuiti del fine settimana

Da venerdì 25 a domenica 27 marzo in occasione di I Like Parma e del 155° anniversario della nascita di Arturo Toscanini nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire i Musei civici di Parma: visite alla Casa del Suono, al Museo dell'Opera e alla Casa natale Toscanini, presentazioni della Pinacoteca Stuard e del Castello dei Burattini, spettacoli della Compagnia I burattini dei Ferrari, laboratori artistici, incontri e ingresso speciale gratuito alla Camera di San Paolo. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Visite

Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 marzo

Museo Casa natale Arturo Toscanini

orari: 10-13.45 (ultimo ingresso 13) e 14.15-18 (ultimo ingresso 17.15)

Alcune visite in programma saranno a cura degli studenti dell’I.T.E. “G. B. Bodoni”

Visite ogni 45 minuti

Gruppi di 10 persone

Prenotazione APP Parma 2020+21

Sabato 26 e domenica 27 marzo

Casa del Suono – La donazione Renato Scrollavezza

orari: 10-13.45 (ultimo ingresso 13) e 14.15-18 (ultimo ingresso 17.15)

Visite ogni 45 minuti

Gruppi di 15 persone

Prenotazione APP Parma 2020+21

Sabato 26 e domenica 27 marzo

Museo dell’Opera

sabato 26 orari: 16.30; domenica 27 orari: 10.45 e 16.30

Visite a cura degli studenti dell’I.T.E. “G.B. Bodoni”

Durata: 40 minuti

Gruppi di 10 persone

Prenotazione APP Parma 2020+21

Appuntamenti

Venerdì 25 marzo

Casa della Musica – Archivio storico Teatro Regio di Parma

ore 16.30 e 17.30

Letters to Toscanini

Alla scoperta di alcune lettere ricevute dal Maestro dagli ascoltatori radiofonici della NBC conservate da Casa della Musica.

Prenotazione APP Parma 2020+21

Sabato 26 marzo

Museo dell'Opera

ore 10.30 e 11

150 Aida

La prima di Aida a Parma raccontata da Aida del Club dei 27 e dai documenti dell’Archivio storico del Teatro Regio di Parma.

Prenotazione APP Parma 2020+21

Castello dei Burattini

ore 11.00: presentazione del Museo

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

ore 11.30: laboratorio per bambini da 6 a 10 anni

Il mio burattino

Visitando il museo i bambini potranno scoprire il fantastico mondo dei burattini e delle marionette e saranno ispirati nella realizzazione del proprio capolavoro.

I piccoli partecipanti dovranno portare alcuni materiali: colla, scotch carta o trasparente, forbici, colori, matita, gomma e temperino. Il museo fornirà il restante materiale.

Max. 4 partecipanti e uso della mascherina FFP2.

È richiesta la prenotazione: tel. 0521 031631.

ore 15.00: spettacolo

La favola delle teste di legno

Storia dell'animazione in forma teatrale a cura della Compagnia i burattini dei Ferrari

L’evento si svolgerà all'interno del Castello dei Burattini con prenotazione obbligatoria tramite App Parma 2020+21. Si ricorda che per partecipare è necessario avere il Green Pass rafforzato, fanno eccezione i minori under 12 anni; è richiesto l'uso della mascherina FFP2.

I prenotati devono ritirare il biglietto entro le 14.45 per non perdere la priorità acquisita

Pinacoteca Stuard

ore 15.30: laboratorio per bambini da 6 a 10 anni

La tua opera!

La Pinacoteca ha bisogno di te! Ogni sabato scopriremo insieme un gruppo di opere sempre differenti custodite nel nostro museo. Ispirato dall’osservazione dei quadri, realizzerai il tuo capolavoro e potrai scegliere se regalarlo al Museo.

I piccoli partecipanti dovranno portare il proprio astuccio personale con colori, forbici e colla; il museo fornirà il materiale cartaceo.

Max. 8 partecipanti e uso della mascherina FFP2.

È richiesta la prenotazione: tel. 0521 508184.

ore 16.30: presentazione del Museo

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale.

I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione.

Domenica 27 marzo

Castello dei Burattini

ore 11.00: presentazione del Museo

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

ore 16.00: spettacolo

La fonte portentosa

Uno dei classici spettacoli della teatro dei burattini, con i personaggi di Fasolino e Sandrone che devono aiutare un sovrano a guarire sua figlia.

L’evento si svolgerà all'aperto, nel Chiostro della Fontana, con accesso Castello dei Burattini e con prenotazione obbligatoria tramite App Parma 2020+21. Si ricorda che per partecipare è necessario avere il Green Pass rafforzato, fanno eccezione i minori under 12 anni; è richiesto l'uso della mascherina FFP2.

I prenotati devono ritirare il biglietto entro le 15.45 per non perdere la priorità acquisita

Pinacoteca Stuard

ore 16.30: presentazione del Museo

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione.

In ottemperanza al Decreto-Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, l’accesso a eventi e spettacoli culturali, musei e mostre sarà consentito esclusivamente al pubblico munito di Certificazione Verde da avvenuta vaccinazione o guarigione (Green Pass Rafforzato) in corso di validità. Inoltre, per le iniziative previste dal DL quali spettacoli, proiezioni e concerti, sarà richiesto agli utenti di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Musei Civici di San Paolo - orari di apertura nel weekend

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00.

Camera di San Paolo: sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 18. Ingresso gratuito in occasione di I Like Parma (26-27 marzo)

Museo dell’Opera, Casa natale Arturo Toscanini e Casa del Suono: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 18.00.

CONTATTI:

- Castello dei Burattini: tel. 0521 031631 mail castellodeiburattini@comune.parma.it

- Pinacoteca Stuard: tel. 0521 508184 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

- Camera di San Paolo: tel. 0521 218215 mail cameradisanpaolo@comune.parma.it

- Casa della Musica: tel. 0521 031170 mail infopoint@lacasadella musica.it

Mostre in corso negli spazi del Comune di Parma

Palazzo Pigorini – da sabato 26 marzo fino all’8 maggio 2022

Il filo e il fiume

A Parma, nelle sale di Palazzo Pigorini, va in scena il racconto fotografico di Paolo Simonazzi dedicato al Po e ai territori che attraversa: un’indagine sulle sottili trame identitarie legate al maggior fiume italiano, evocato attraverso l’immagine del filo, elemento ricorrente negli scatti e metafora di “cucitura territoriale”.

L’esposizione, a cura di Andrea Tinterri e Ilaria Campioli e organizzata dall'Associazione Bondeno Cultura (ABC) in collaborazione con il Comune di Parma nell’ambito del programma ufficiale di Parma Capitale della Cultura 2020+21, propone una selezione di venti scatti, tutti di grande formato, tratti dal progetto realizzato dal fotografo reggiano tra il 2013 e il 2021.

Orari di apertura:

Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 19.30; sabato e domenica dalle 10.30 alle 19.30 con orario continuato. Chiuso lunedì e martedì.

Ingresso gratuito.

Palazzo del Governatore – fino al 25 aprile 2022

I Capannoni a Parma. Storie di persone e di città

La mostra ripercorre la storia dei Capannoni inserendola in quella della città prima e dopo la loro edificazione negli anni Trenta, per capire le ragioni che portarono il regime fascista a costruirli, cosa essi divennero per le persone che vi abitarono e le difficoltà che le amministrazioni democratiche del dopoguerra incontrarono nell’abbatterli.

L’esposizione è curata dal Centro studi movimenti e dall’Università di Parma (Area della Rappresentazione, Unità di Architettura, Dipartimento di Ingegneria e Architettura) con il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Parma nell’ambito delle attività di Parma Capitale della Cultura 2020+21.

Orari di apertura:

Dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00 con orario continuato. Chiuso lunedì.

Ingresso gratuito.

Su richiesta, si organizzano visite guidate per gruppi il sabato alle 10.30 e alle 16.00, con un costo di euro 7,00 a persona. Le visite guidate si attivano solo se è raggiunto un numero minimo di 20 persone.

Info e prenotazioni: scrivere a centrostudimovimenti@gmail.com.

Galleria San Ludovico – fino al 27 marzo 2022

La parte del tutto. Immagini dal Museo Guatelli

Una mostra e un libro.

Immagini di Mauro Davoli, con racconti di Mauro Carrera e testi di Giampaolo Cagnin, Giovanni Gazzaneo, Mario Turci.

Orari di apertura:

Venerdì dalle 15.00 alle 18.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00

Ingresso gratuito.