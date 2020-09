Tutti i musei gratuiti del fine settimana

Sabato 26 e domenica 27 settembresono in programma nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei Civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuard e del Castello dei Burattini - Museo Giordano Ferrari. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Sabato 26 settembre

Castello dei Burattini

ore 11.00: presentazione del Museo.

All’esterno del Castello dei Burattini verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. I visitatori proseguiranno liberamente la loro visita all’interno dello spazio espositivo rispettando gli accessi contingentati alle sale.

Non è richiesta la prenotazione.

Pinacoteca Stuard

ore 15.30: laboratorio per bambini da 4 a 10 anni.



La mia città geometrica

In Pinacoteca, prosegue l’esposizione di alcuni dei capolavori della Collezione Barilla di Arte Moderna. Fino al 19 ottobre si potrà vedere dal vivo l’opera astratta dell’artista parmigiano Atanasio Soldati, "Composizione". Il quadro,uno scorcio sui tetti di Parma, ispirerà i bambini nella creazione del loro capolavoro: una rielaborazione di panorami della propria città attraverso l’uso di tante forme geometriche.

L’attività si svolgerà all’aperto, nel Chiostro, e per un numero limitato di 6 bambini. I piccoli partecipanti dovranno portare il proprio astuccio personale con matite colorate e pennarelli; noi forniremo il materiale cartaceo.

Mascherina obbligatoria sopra i 6 anni.

È richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenotaentro le ore 12 di sabato 26 settembre.

ore 16.30: presentazione del Museo.

Nel Chiostro, all’aperto, verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale.

I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli accessi contingentati alle sale.

Non è richiesta la prenotazione.

Domenica 27 settembre

Castello dei Burattini

ore 11.00: presentazione del Museo.

All’esterno del Castello dei Burattini verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. I visitatori proseguiranno liberamente la loro visita all’interno dello spazio espositivo rispettando gli accessi contingentati alle sale.

Non è richiesta la prenotazione.



Pinacoteca Stuard

ore 16.30: presentazione del Museo

Nel Chiostro, all’aperto, verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli accessi contingentati alle sale.

Non è richiesta la prenotazione.

Mostre ospitate negli spazi espositivi del Comune di Parma



Palazzo del Governatore, dal 27 settembre fino al 1 novembre 2020

“Perché era lui perché ero io - Metamorfosi della città nello spazio del teatro a/r”

Mostra fotografica di Luca Stoppini.

Un’indagine alla scoperta di luoghi e umanità attraverso il punto di vista degli attori dell’Ensemble Teatro Due. Luoghi della città diventati teatro di un inaspettato dialogo visivo tra artisti e abitanti abituali.

Aperta dal 27 settembre: da martedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00 - sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00.

Ingresso gratuito. Info: www.teatrodue.org

Crociera dell’Ospedale Vecchio, fino all’ 8 dicembre 2020

“Hospitale - Il futuro della memoria”

La grande installazione di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21 progettata e realizzata da Studio Azzurro: una video-narrazione che racconta la storia dell’Ospedale Vecchio attraverso la presenza virtuale degli attori Marco Baliani e Giovanna Bozzolo.

Aperta da martedì a domenica e festivi dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso 19); sabato dalle 10 alle 23 (ultimo ingresso 22); lunedì chiuso. La mostra si visita in gruppi (max 20 persone, ogni 45 min).

Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria. Biglietteria mostra: tel. 0521.218159 Informazioni: hospitale.parma@coopculture.it Acquisto on-line: www.coopculture.it



Pinacoteca Stuard

“I quadri di Pietro. Capolavori dalla collezione Barilla d’arte moderna”

Il progetto espositivo a cura di Giancarlo Gonizzi, voluto e organizzato dal Comune di Parma e dalla Famiglia Barilla mette in mostra alcune delle più interessanti opere della Collezione Barilla di Arte Moderna. Dodici delle opere più amate da Pietro Barilla sono esposte a cadenza mensile nelle sale della Pinacoteca Stuard, per raccontare, attraverso il pennello di grandi Maestri, la passione di una vita, vissuta all’insegna dell’eccellenza.

Finoal 19 ottobre è esposta l'opera di Atanasio Soldati "Composizione" del 1935.

Ingresso libero negli orari di apertura della Pinacoteca Stuard

Musei Civici - Orari di apertura nel weekend



Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato e domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00.

Museo dell’Opera, Casa natale Arturo Toscanini e Casa del Suono: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00.



Contatti:



- Castello dei Burattini: tel. 0521-031631 mail castellodeiburattini@comune.parma.it

- Pinacoteca Stuard: tel. 0521-508184 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

- Casa della Musica: tel. 0521-031170 mail infopoint@lacasadella musica.it