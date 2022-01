Tutti i musei gratuiti del fine settimana

Sabato 29 e domenica 30 gennaio nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei Civici di Parma con le presentazioni della Pinacoteca Stuard e del Castello dei Burattini. Le attività sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Sabato 29 gennaio

Castello dei Burattini

ore 11.00: presentazione del Museo

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

Pinacoteca Stuard

ore 16.30: presentazione del Museo

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale.

I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione.

Domenica 30 gennaio

Musei civici - orari di apertura nel weekend

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00.

Camera di San Paolo: sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 18. Ingresso a pagamento.

Museo dell’Opera, Casa natale Arturo Toscanini e Casa del Suono: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 18.00.

In ottemperanza al Decreto-Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, dal 10 gennaio 2022 l’accesso a eventi e spettacoli culturali, musei e mostre sarà consentito esclusivamente al pubblico munito di Certificazione Verde da avvenuta vaccinazione o guarigione (Green Pass Rafforzato) in corso di validità. Inoltre, per le iniziative previste dal DL quali spettacoli, proiezioni e concerti, sarà richiesto agli utenti di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Contatti:

- Castello dei Burattini: tel. 0521 031631 mail castellodeiburattini@comune.parma.it

- Pinacoteca Stuard: tel. 0521 508184 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

- Camera di San Paolo: tel. 0521 218215 mail cameradisanpaolo@comune.parma.it

- Casa della Musica: tel. 0521 031170 mail infopoint@lacasadellamusica.it

Mostre in corso

Palazzo Pigorini – fino al 30 gennaio 2022 – ultimo weekend di apertura della mostra

Franco Maria Ricci. I SEGNI DELL’UOMO

La mostra “Franco Maria Ricci: I SEGNI DELL’UOMO” rende la figura del grande editore e intellettuale, recentemente scomparso, protagonista assoluto di una mostra allestita nelle sale di Palazzo Pigorini (strada Repubblica, Parma).

L’esposizione, organizzata dal Comune di Parma in collaborazione con la Fondazione Franco Maria Ricci, con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura e curata da Giorgio Antei e Maddalena Casalis, è l’occasione per la città di offrire un tributo a un suo figlio illustre, fornendo una sintesi della sua intensa quanto poliedrica attività.

Orari: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30; sabato e domenica orario continuato dalle 10.30 alle 18.30.

Ingresso gratuito.

Da mercoledì 8 a giovedì 30 gennaio: visite guidate gratuite ogni sabato e domenica alle ore 11.30 e alle ore 15, a numero chiuso (massimo 10 persone). Prenotazione tramite pigorini@francomariaricci.com.

Per info mostra: pigorini@francomariaricci.com - 0521/218967 (bookshop Palazzo Pigorini).

Durante la visita si raccomanda di indossare la mascherina FFP2.