Tutti i musei gratuiti del fine settimana

Sabato 9 e domenica 10 luglio nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici, le presentazioni della Pinacoteca Stuard e del Castello dei Burattini e le visite guidate dedicate alla piccola ma preziosa mostra “Il Pittore e il Cardinale. Annibale Carracci e Odoardo Farnese tra Roma e Camaldoli”, nel suo ultimo weekend di apertura. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dal Comune di Parma.

Sabato 9 luglio

Castello dei Burattini

ore 11.00: presentazione del Museo

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

ore 11.30: laboratorio per bambini da 6 a 10 anni Il mio burattino

Visitando il museo i bambini potranno scoprire il fantastico mondo dei burattini e delle marionette e saranno ispirati nella realizzazione del proprio capolavoro.

I piccoli partecipanti dovranno portare alcuni materiali: colla, scotch carta o trasparente, forbici, colori, matita, gomma e temperino. Il restante materiale sarà fornito dal Museo.

Max 4 partecipanti

È richiesta la prenotazione: tel. 0521031631.

Si consiglia l'uso della mascherina

Pinacoteca Stuard

ore 15.30: laboratorio per bambini da 6 a 10 anni Conosci Alessandro e Odoardo?

I bambini potranno scoprire come i pittori Luca Longhi e Domenichino hanno rappresentato Alessandro e Odoardo Farnese nei ritratti esposti in Pinacoteca, in occasione della mostra “Il pittore e Cardinale” e potranno ritrarsi con oggetti e paesaggi che li raccontino, giocare immaginandosi nelle vesti dei Cardinali o scegliere di ridipingere i capolavori in mostra modificandoli con la tua fantasia.

I piccoli partecipanti dovranno portare il proprio astuccio personale con i colori; il materiale cartaceo sarà fornito dal Museo.

Max 8 partecipanti. Età da 6 a 10 anni.

È richiesta la prenotazione: tel. 0521508184.

Si consiglia l'uso della mascherina

ore 16.30: presentazione del Museo

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale.

I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione.

Domenica 10 luglio

Castello dei Burattini

ore 11.00: presentazione del Museo

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

Pinacoteca Stuard

ore 16.30: visita guidata alla mostra “Il Pittore e il Cardinale. Annibale Carracci e Odoardo Farnese tra Roma e Camaldoli”

Un'occasione per approfondire l'esposizione accompagnati dalle storiche dell'arte della Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione.

Musei civici di San Paolo - orari di apertura nel weekend:

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00.

Camera di San Paolo: sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 18. Ingresso a pagamento.

Museo dell’Opera, Casa natale Arturo Toscanini e Casa del Suono: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 18.00.

Contatti:

- Castello dei Burattini: tel. 0521 031631 mail castellodeiburattini@comune.parma.it

- Pinacoteca Stuard: tel. 0521 508184 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

- Camera di San Paolo: tel. 0521 218215 mail cameradisanpaolo@comune.parma.it

Mostre ospitate negli spazi espositivi del Comune di Parma

Palazzo del Governatore

Variazione nella Ripetizione – Gaibazzi e la scrittura nelle arti visive

Sino al 24 luglio

Orari di apertura: da martedì a venerdì 9 - 13 e 15 - 19; sabato, domenica e festivi 9 - 19

Ingresso gratuito

Pinacoteca Stuard

Il Pittore e il Cardinale. Annibale Carracci e Odoardo Farnese tra Roma e Camaldoli

Sino al 10 luglio - ultimo weekend di apertura

Orari di apertura: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10 - 17.30 (ultimo ingresso alle 17); sabato, domenica e festivi 10.30 - 18.30 (ultimo ingresso ore 18)

Ingresso gratuito

Casa del Suono

Il Canto dello Zooforo

Installazione Icono-sonora di Yuval Avital

Sino al 9 ottobre

Orari di apertura: dal mercoledì alla domenica 10 - 18

Ingresso gratuito

Periodo di chiusura estiva: 12 - 21 agosto 2022