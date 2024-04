L’estate è creativa al Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Orario non disponibile

Nel mese di giugno, il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma proporrà una soluzione creativa con professioniste del mondo della cultura per animare le mattine estive di bambine e bambini a riposo dagli impegni scolastici.

La seconda settimana di giugno - dal 10 al 14 - l’artista Kerol Montagna accompagnerà i bambini nel meraviglioso mondo della produzione di ceramica per una fantastica “Ceramic art week”. Sarà una settimana di immersione nel mondo della ceramica e della sua modellazione. I bambini potranno scoprire la professione dell’artista, dallo studio analitico del soggetto alla padronanza di una tecnica e quindi alla realizzazione dell’opera d’arte o di un oggetto di design. Alla fine del corso i partecipanti realizzeranno elaborati in ceramica da portare a casa.

Questa sessione si svolgerà la mattina dalle 8 alle 13, con breve pausa per una merenda fornita dall’organizzazione. Il costo è di € 216 a bambino per la settimana (€ 156 per eventuali fratelli o sorelle). È consigliato dai 6 ai 12 anni.

La terza settimana di giugno - dal 17 al 21 - vedrà i bambini alle prese con il programma creativo “Tra Cielo e Terra” ideato e condotto dalle educatrici museali Chiara Grassani ed Elena Pescatore. Ogni giorno della settimana sarà dedicato a un argomento diverso. Il lunedì si inizierà con un’esplorazione introduttiva al museo per poi procedere nei giorni successivi con laboratori sui racconti del mondo, sulla tecnica vascolare e sulla conoscenza del Cielo.

Questa sessione si svolgerà la mattina dalle 7.45 alle 12.45, con breve pausa per una merenda fornita dall’organizzazione. Il costo è di € 100 a bambino per la settimana (€ 90 per fratelli o sorelle). È consigliato dai 6 ai 10 anni.

È possibile iscrivere i bambini e le bambine sia a una sola settimana che a entrambe.

Non è necessaria la presenza dei genitori nell’arco della mattina.

È richiesta la prenotazione entro il 15 maggio 2024 all’indirizzo e-mail: info@museocineseparma.org pregando di segnalare eventuali intolleranze o allergie per organizzare al meglio la merenda di metà mattina.

Chiara Allegri, direttrice del Museo d’Arte Cinese ed Etnografico, afferma: “Da tempo è nostro desiderio progettare e realizzare una proposta estiva che non solo consenta alle famiglie un aiuto nel periodo di chiusura scolastica, ma che permetta l’unione tra cultura, scoperta delle culture del mondo e alta professionalità curatoriale. Sono infatti gli incontri con le educatrici museali Grassani e Pescatore e l’artista ceramista Kerol Montagna ad avere concretamente portato alla creazione di un’offerta profonda e valoriale nel segno dell’apertura verso l’Altro”.