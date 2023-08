Museo Guatelli, festa per il 23° anniversario del Maestro

Sabato 2 Settembre 2023

Ore 21:00 ‘Na sira in alegria... con la Famjia

Spettacolo della compagnia dialettale Famija Pramzana

Domenica 3 Settembre 2023

Ore 15:00 Apertura della mostra “Gli artigiani di Ettore”

Testimonianze fotografiche sugli incontri che Ettore organizzava con gli artigiani della zona.

Apertura dei Laboratori Didattici a cura del Gruppo Didattica degli Amici di Ettore

Guatelli e del Museo - "Tra immaginazione e fantasia: creazione di giocattoli con materiali di recupero e naturali."

Ore 15:30 Tavola rotonda sul tema “Ettore Maestro”

Presentazione dei risultati del progetto “Guatelli Maestro”, finalizzato alla raccolta di materiali e testimonianze sul lavoro di Ettore come insegnante di scuola elementare.

Ore 16:30 “Teatro Medico Ipnotico - Il Compleanno della Polonia”

Spettacolo dei burattini di Patrizio Dall’Argine

Ore 18:00 “La Fattoria della Musica”

Fiaba musicale di Elena Zuccotto. Con l’accompagnamento musicale dei giovani musicisti diretti da Alessandra Marchese (arrangiamenti e testi).

Ore 18:30 Apertura servizio ristorazione

Pizzeria di Antonio Orefice; bevande a cura di Azienda Agricola Tre Rii (sidro di mele, birra, vini, succo di mela, ecc.)

Ore 19:00 “La Magia della Musica Classica raccontata ai bambini”

Spettacolo musicale di Pietro Corna - Oboe, Alessandra Marchese - Violoncello

Condizioni di accesso alla Festa

Ingresso Museo € 5,00 (orario visite: 16:30-18:30). Tutti gli altri eventi sono gratuiti, mentre i prezzi del ristorante verranno esposti in loco. La prenotazione è raccomandata per la visita al Museo, mentre non è necessaria per il resto delle iniziative. In caso di pioggia cercheremo di garantire comunque lo svolgimento dell’evento, ma vi invitiamo a visitare il nostro sito www.amiciguatelli.it per le notizie dell’ultimo minuto.

Prenotazioni e Informazioni: Tel. 350.1287867 nei seguenti giorni e orari:

- dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00

- sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00

Associazione

Amici di Ettore Guatelli e del Museo