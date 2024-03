Music Potpourri al Jam

JACKIE PERKINS e Max Trapani

Music Potpourri

Sabato 9 marzo 2024, ore 22:00

presso Jam



Jackie e Max eseguiranno una miscela di brani pop, folk e originali con sonorità classiche e jazz.



Canzoni di Carole King, Joni Mitchell, Tracy Chapman, Nat King Cole, Tori Amos, Sting, Bobby Gentry e molti altri.



Jackie Perkins: Voce Chitarra Piano

Max Trapani: Sassofono soprano/tenore



Con una madre pianista, il padre suonatore di trombone, la sorella raffinata violinista, Jackie Perkins (Sparta, South Carolina, 1963) nasce sotto il segno della musica. Già a nove anni inizia a suonare il piano, a undici la chitarra, l'anno dopo la viola. Dal '97 ad oggi collabora alla realizzazione di più di venti dischi tra single, compilation e raccolte.

Partecipa, come voce e chitarra acustica, a diversi tour con il chitarrista Paolo Giordano (alle spalle collaborazioni con Lucio Dalla e Biagio Antonacci) e il bassista di fama internazionale Michael Manring che suonò per anni con Michael Hedges e con studi alle spalle con Jaco Pastorius. Con loro lavora all'album "Kid in a Toyshop", uscito nel 2000 e al progetto "Have You Seen the Roses", 2007.

The Still Awakening" esce nel Marzo del 2009, dove le canzoni originali di Jackie denotano una maturità artistica ormai raggiunta. Effettua un tour in Italia nella primavera del 2009 con la formazione "Exotique Band", con la partecipazione di Manring, i fratelli Gabin e Paul Dabiré e Massimo Varini alla chitarra acustica e elettrica.

Nel 2012 è la prima cantautrice americana a partecipare al IFSGF a Shanghai, Cina, invitata dalla Naga Guitars di Huang Chia-Wei, e apre il concerto per Tommy Emmanuel nello Shanghai Oriental Art Centre.

Nel marzo del 2015 è in tour in varie città italiane con Manring e con il chitarrista inglese Clive Carroll.

Nel 2014 e nel 2019 condivide il palco con Alessandro Finazzo (Finaz) della Bandabardò e con Manring.

Nel 2017, 2019 e 2023 partecipa in tour della cantautrice Italo-Americana Giulia Millanta aprendo i concerti e cantando armonie sui suoi brani, nei Paesi Bassi, Lussemburgo, Germania, Belgio e la Francia.

Nel 2017 ha iniziato a esibirsi in una serie di concerti-tributo a Joni Mitchell con Max Trapani al sassofono in occasione del 50° anniversario dall'uscita del primo album della Mitchell.

Nel 2020 partecipa al disco "Love Generator" del cantautore Americano Jaime Dolce e canta come corista nel gruppo InnerSole in diversi concerti attraverso l'Italia, e così nascono le prime collaborazioni con Ross Volta. Il suo secondo EP “What Is Truth?” è stato completato all'inizio del 2020.



Ingresso 9 euro per soci ARCI



Cena dalle 21, gradita prenotazione: 3290512343 Whatsapp



Ampio parcheggio gratuito





Zona Ex Salamini