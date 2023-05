Musica a 360° nel weekend, offerta alla città dal Conservatorio di Parma

Musica a 360° per un weekend con giovani talenti della musica e musicisti celebri come il trombettista Marco Pierobon e il compositore Gabrio Taglietti: il 19, 20 e 21 maggio il Conservatorio di Musica "Arrigo Boito" di Parma offre alla città tre concerti a ingresso gratuito che si terranno nell'Auditorium del Carmine. Si inizia venerdì 19 maggio alle 18.00 con il Concerto conclusivo della Masterclass di Composizione a cura di Gabrio Taglietti, le cui composizioni pluripremiate sono state eseguite in sale internazionali e pubblicate da Ricordi, Sonzogno, RaiTrade e Stradivarius: sarà il Gruppo di Musica Contemporanea (GMC) del Conservatorio di Parma diretto da Danilo Grassi a interpretare musiche dello stesso Taglietti accanto a quelle di Ailem Carvajal Gomez e Pietro Magnani. Sabato 20 maggio alle 20.30 sarà la volta de "I tre miracoli di Amadeus", concerto dell’Ensemble Accademia del Carmine diretto da Petr Zejfart. In programma tre intramontabili capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart, autore che seppe coniugare nella sua musica gli opposti, rivestendoli di splendore timbrico, equilibrio e armonia formale, intelligenza emotiva e speculativa, sommo magistero contrappuntistico: si ascolteranno l'Ouverture da Il flauto magico K.620, il Concerto per pianoforte n. 25 in do maggiore, K 503 e la Sinfonia n. 38 in re maggiore "Sinfonia di Praga", K 504. Domenica 21 maggio alle 17.30, infine, si terrà il concerto in cui il celebre trombettista Marco Pierobon incontra la Symphonic Wind Band del Conservatorio di Parma diretta da Andrea Saba e Paolo Barigazzi. Il concerto esplora la storia della Marcia nei secoli, da Jean-Baptiste Lully a Franz Schubert, da Giuseppe Verdi alle colonne sonore di John Williams, per arrivare ai nostri giorni con i lavori scritti dagli studenti del corso di Strumentazione per Orchestra di fiati del Conservatorio. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero e gratuito. Per informazioni: www.conservatorio.pr.it.