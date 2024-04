Musica alle Terme, il Suono nella Bellezza

Al via domenica 21 aprile “Musica alle Terme – I Concerti dell’Accademia”, la tradizionale rassegna di musica classica realizzata dalla Fondazione I Musici di Parma, in collaborazione con il Comune di Salsomaggiore Terme, che celebra quest’anno la sua 14ª edizione. Tre concerti e un’opera lirica, tra fine aprile e metà giugno, che vedranno protagonisti gli allievi dell’Accademia di perfezionamento musicale della Fondazione I Musici di Parma. Una rassegna che mette al centro i giovani artisti di talento, offrendo al pubblico un percorso musicale alla scoperta di melodie, storie e aneddoti curiosi, grazie alle preziose narrazioni che introdurranno i singoli appuntamenti, in un rapporto diretto e coinvolgente con il pubblico. Il concerto inaugurale si terrà domenica 21 aprile, alle ore 17.00 presso la Sala delle Cariatidi di Palazzo dei Congressi, a Salsomaggiore Terme, che sarà la sede dell’intera rassegna. In programma l’esecuzione di uno dei brani più apprezzati e universalmente conosciuti del repertorio musicale classico, la serenata in sol maggiore K 525 Eine kleine Nachtmusik di Wolfgang Amadeus Mozart (1756- 1791), composta nell’agosto del 1787, seguita dal Concerto da camera in sol maggiore per flauto e archi di Antonio Salieri (1750-1825) che vedrà, flauto solista, Lorenzo Fazzini, allievo della classe di flauto del M° Marco Zoni.

Accanto a I Musici di Parma, si esibiranno gli allievi del corso annuale di Direzione d’Orchestra dell’Accademia della Fondazione I Musici di Parma Il concerto sarà preceduto da un’introduzione della Prof.ssa Margherita Colombo. A seguire, domenica 26 maggio, sempre alle ore 17.00, sarà il turno di “Fa Re L’OPERA”, format operistico creato con successo da qualche anno dalla Fondazione I Musici di Parma, che quest’anno vedrà la messa in scena di Bastiano e Bastiana (Bastien und Bastienne, K 50 46b), primo singspiel composto, in un atto, da Wolfgang Amadeus Mozart. Protagonisti, accanto a I Musici di Parma, gli allievi dei corsi annuali di Direzione d’Orchestra e di Maestri Collaboratori dell’Accademia della Fondazione I Musici di Parma e le voci della soprano Margherita Monelli (Bastiana), del tenore Paolo Delai (Bastiano) e del basso Giovanni Baraldi, (Mago Colas). L’introduzione all’opera, sarà sempre affidata alla Prof.ssa Margherita Colombo. Il giorno seguente, lunedì 27 maggio alle ore 10.30 “Fa Re L’OPERA” porta “La Scuola all’Opera”, con un appuntamento tutto dedicato agli allievi delle Scuole Medie della Città di Salsomaggiore Terme.

Domenica 2 giugno alle ore 17.00 si terrà il primo dei due appuntamenti con la musica da camera (Chamber Music). Un pomeriggio dedicato al clarinetto, su musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms e Michele Mangani con gli allievi del corso annuale di Clarinetto dell’Accademia della Fondazione I Musici di Parma. L’introduzione al concerto sarà affidata al M° Stefano Conzatti. Chiuderà la rassegna, domenica 16 giugno alle ore 17.00 il secondo concerto di musica da camera (Chamber Music), dedicato al flauto. Gli allievi del corso annuale di Flauto dell’Accademia della Fondazione I Musici di Parma si esibiranno su un ricco repertorio di musiche di Sergej Sergeevi? Prokof'ev, Franz Schubert, André Jolivet e Frank Martin. Ad introdurre il concerto il M° Marco Zoni. «La 14ª edizione di Musica alle Terme testimonia la longevità di una rassegna a cui, come Fondazione I Musici di Parma, teniamo fortemente – sottolinea Carlo D’Alessandro Caprice, Direttore artistico della Fondazione I Musici di Parma.

Non solo per il suo carattere particolarmente legato al territorio e ai suoi cittadini, con appuntamenti musicali che dialogano con il pubblico per dare all’ascoltatore un contesto curioso e interessante che ruota intono ai brani in programma; ma soprattutto per il ruolo centrale di protagonisti che rivestono in Musica alle Terme i giovani talenti. Protagonisti sono, infatti, gli allievi della nostra Accademia. A loro ogni anno cerchiamo di garantire il meglio della formazione musicale possibile per aiutarne concretamente l’avvio di una carriera di successo». Tutti i concerti sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per info: Visit Salsomaggiore Terme, tel. +39 0524 580211, e-mail: info@portalesalsomaggiore.it.