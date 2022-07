Musica in Castello con Paolo Cevoli a Zibello

Arriva la comicità a Musica in Castello che ospita Paolo Cevoli a Zibello venerdì sera 8 luglio alle 21.30. A stimolare l’attore romagnolo per fare emergere i suoi irresistibili personaggi, sul palco in piazza Guareschi, sarà Enrico Grignaffini, direttore artistico della rassegna, organizzata dall’Associazione Piccola Orchestra Italiana.

Gli intermezzi musicali saranno a cura degli Aksak Project T3io. Paolo Cevoli, che ha un passato da albergatore, una laurea in legge e un lavoro “ufficiale” come consulente nella ristorazione, ha dato vita a incredibili caratterizzazioni, quasi delle macchiette: da Palmiro Cangini, assessore alle “attività varie ed eventuali” di Roncofritto Superiore, comune immaginario dell'entroterra romagnolo, all'imprenditore Teddi Casadey; da Yuri il "supertifoso" di Valentino Rossi a Lothar, un surreale inviato dall'agenzia “Eventi Mandrake Management 2003” come sostituto per Vip che sono impossibilitati a presentarsi come ospiti nella trasmissione a Olimpio Pagliarini “Il lepro di Viserbella”.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Pallavicino. L’ingresso è gratuito, è possibile fare un’offerta a Dinamo Camp.