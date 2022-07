Musica in Castello: Erica Mou a Montechiarugolo in “Nature”

Ballare felici con gli occhi commossi, è questo che ci si ritrova a fare nel nuovo spettacolo di Erica Mou. I testi profondi della cantautrice si uniscono a ritmi irresistibili, l’elettronica e i suoni acustici si fondono per cucire un nuovo sorprendente vestito per la cantautrice pugliese.

Per Nature, spettacolo che prende il nome dal suo ultimo album, Erica Mou sarà sul palco armata di voce, chitarra e loops, accompagnata per Musica in Castello dal polistrumentista Molla alla ritmica, pianoforte, basso e cori. Nella set list le nuove canzoni dell’artista si alternano alle letture tratte del suo romanzo (“Nel mare c’è la sete”, Fandango 2020, fresco di pubblicazione anche in UK con il titolo “Thirsty Sea”), ai brani più amati della carriera della Mou e alle personalissime cover di classici della canzone italiana. L’italiano, l’inglese, il dialetto pugliese, con qualche incursione francese e portoghese, convivono in questo spettacolo che racconta la Natura che ci circonda e le coloratissime nature che convivono in ognuno di noi.

Fra le numerose esperienze di Erica Mou, oltre alla pubblicazione del suo primo romanzo (vincitore del Premio Lettori al Festival Lugnano), c’è il debutto a teatro con “Un’ultima cosa”, uno spettacolo di e con Concita De Gregorio, per cui ha realizzato le musiche originali, e ancora la presenza nella commissione artistica di Area Sanremo 2020, fino alla conduzione di 1MNext 2021, il contest del Primo Maggio Roma.

Artista poliedrica, a proprio agio sul palco così come su un set cinematografico: è apparsa nel film Figli (2020) di Mattia Torre, commedia con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, e in Quo vado (2016) di Checco Zalone, oltre ad aver realizzato il brano “Dove cadono i fulmini”, canzone scelta da Rocco Papaleo come colonna sonora del suo film Una piccola impresa meridionale per cui Erica ottiene una nomination ai David di Donatello 2014.

In oltre dieci anni di carriera Erica Mou ha all’attivo sei album, una partecipazione al Festival di Sanremo (2012) nella sezione Giovani, in cui si classifica seconda, vincendo il premio della critica Mia Martini e il Premio Sala Stampa Radio Tv. Mou si è esibita sul palco del Primo Maggio di Roma, dell’Heineken Jammin’ Festival, del Wind Music Awards e dello Sziget, realizzando anche aperture ad artisti come Paolo Nutini, Patti Smith e Suzanne Vega.

Lo spettacolo, organizzato dall’Associazione Piccola Orchestra Italiana, per la direzione artistica di Enrico Grignaffini, si terrà alle 21.30 in piazza Rivasi a Montechiarugolo (in caso di maltempo alla Sala Amoretti di Basilicanova).

L’ingresso è gratuito, è possibile fare un’offerta a Dynamo Camp, il primo camp di terapia ricreativa in Italia che ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche e le loro famiglie per periodi di vacanza e divertimento con assistenza qualificata.