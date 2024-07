"Musica in castello", gli Istentales a Sissa

Dall’Australia alla Sardegna sulle ali della musica: la serata di domenica 7 luglio vedrà, infatti, in scena il gruppo musicale sardo degli Istentales, con il loro storico leader Gigi Sanna, che, alle ore 21.30, si esibirà in Piazza Roma a Sissa (PR) nel concerto “O Sardigna - La voce dell'Isola”. L’evento (un vero e proprio show con canti tradizionali, musica e giochi di luce), proposto in collaborazione con il Circolo Culturale “Grazia Deledda” di Parma, sarà occasione per ascoltare il gruppo etno-pop agropastorale più amato della Sardegna e per riflettere su racconti e immagini di vita quotidiana sarda, così come sulle difficoltà che, purtroppo, hanno segnato la storia di questa regione, dall’emigrazione, ai sequestri, alle vendette. Dal 1995, anno della loro formazione, gli Istentales - il nome del gruppo fa riferimento a una stella situata all’interno de Sos tres res (la costellazione di Orione) che faceva da guida ai pastori e ai contadini – hanno collaborato con grandi artisti del calibro di Roberto Vecchioni, Pierangelo Bertoli, i Nomadi, Elio delle Storie Tese, Cristiano De André, sempre distinguendosi all’interno del panorama musicale per l’utilizzo della lingua sarda d’origine, così evocativa e magnetica, e riuscendo a mantenere uno stile unico e inimitabile.