Musica in Castello, Malika Ayane a Fontanellato

Musica in Castello propone sei serate interamente dedicate alla musica con alcuni dei protagonisti più apprezzati del blues, del soul e del jazz. Si riparte mercoledì 17 luglio a Bedonia, con la Bob Malone Band e l’evento Good People. Dopo un tour che ha registrato il tutto esaurito nei club, arriva in piazza Centinaro il funambolico Bob Malone, mago della tastiera, insieme alla sua band e alle sue coriste The Malonettes. Per 12 anni tastierista e pianista della band di John Fogerty, collaboratore di artisti come Ringo Starr, Al Green e Jackson Browne, nonchè autore di colonne sonore e produttore, Bob Malone è la quintessenza del divertimento applicato al soul e al blues. Lo show che porterà a Bedonia sarà potente e adrenalinico, un viaggio da New York alla California, da Detroit a New Orleans.

Altro appuntamento di rilievo sarà quello di giovedì 18 luglio a Fontanellato: sul palco allestito in Piazza Garibaldi si esibirà Malika Ayane, accompagnata da un trio acustico, in un concerto raffinato e intimo fra musica e parole. L’evento, in collaborazione con Avis Fontanellato, sarà occasione davvero unica per ascoltare una delle cantanti più acclamate della scena musicale italiana e per conoscere qualcosa in più della sua vita