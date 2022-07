Musica in Castello: Noemi a Fontanellato, sabato 30 luglio

Sabato 30 luglio alle 21.30 sul palco di piazza Garibaldi di Fontanellato salirà Noemi. Una serata di parole e musica, con l’artista romana che sarà intervistata da Enrico Grignaffini, direttore artistico della rassegna Musica in Castello, organizzata dall’Associazione Piccola Orchestra Italiana.

Noemi, reduce da un anno di grandi successi quali “Ti amo non lo so dire” (disco d’oro) e il recentissimo Hula Hoop che segna la seconda collaborazione con Carl Brave dopo Makumba del 2021, si esibirà in una nutrita selezione dei suoi brani più famosi.

Dopo diverse esperienze musicali, Noemi diventa nota al grande pubblico a partire dal 2009 in seguito alla partecipazione alla seconda edizione italiana di X Factor, nella quale, pur non vincendo, risultò comunque la cantante di maggior successo (tanto da firmare in seguito un firmando un contratto con la Sony Music). Noemi, al secolo Veronica Scopelliti, dopo la maturità classica si laurea al corso Dams della facoltà di Lettere dell’Università Roma Tre nel 2004, con il massimo dei voti, e nel 2006 sempre alla facoltà in Regia televisiva e Cinematografica (con 110 e lode).

Ha iniziato a studiare pianoforte a 7 anni e a 11 chitarra. Ha partecipato a sette Festival di Sanremo. Nel 2012 è stata scelta dalla Walt Disney per comporre la colonna sonora italiana del film d'animazione Ribelle – The brave con i brani Il cielo toccherò e Tra vento ed aria.

Numerosissimi i riconoscimenti ottenuti fra questi: cinque Wind Music Awards, cinque Premi Roma Videoclip, due premi Lunezia, un Premio TV - Premio regia televisiva e un Nastro d'argento Speciale per l'interpretazione della canzone Domani è un altro giorno, oltre a varie candidature ai World Music Award, ai TRL Awards, all'OGAE, al Nastro d'argento nella categoria Migliore canzone originale per il brano Vuoto a perdere e una al Premio Amnesty International Italia per il brano Amen.

L’ingresso è gratuito, è possibile fare un’offerta a Dynamo Camp, il primo camp di terapia ricreativa in Italia che ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche e le loro famiglie per periodi di vacanza e divertimento con assistenza qualificata.