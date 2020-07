“musica in collina”: a traversetolo i “film da ascoltare”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Farà tappa l’8 agosto e il 10 settembre a Traversetolo in Corte Agresti la prima edizione della rassegna concertistica “Musica in Collina”, organizzata dall’Unione Pedemontana Parmense e La Toscanini. Un ritorno alle emozioni, da vivere e rivivere con concerti di alto livello, a un prezzo simbolico di cinque euro, nelle piazze e nei luoghi più suggestivi dei cinque Comuni della Pedemontana. Performance che abbracciano un’ampia varietà di generi, eseguite dalla blasonata Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini e dalla innovativa formazione Toscanini Next, il progetto nato per giovani musicisti che coniuga musica classica e pop sinfonico. A Traversetolo, il primo l’appuntamento è per sabato 8 agosto alle 21.30 in Corte Agresti (in caso di maltempo al Lido Valtermina) con il concerto "Film da ascoltare" a cura della "Toscanini Next", un viaggio musicale, diretto a arrangiato da Roger Catino, tra le colonne sonore di film che hanno fatto la storia del cinema. “A causa dell’emergenza sanitaria da covid-19 abbiamo rimandato l’organizzazione della gran parte delle manifestazioni culturali in calendario, che verranno riproposte nel 2021, per presentarle anche in concomitanza con “Parma 2020-2021” – commenta l’assessore alla Cultura Elisabetta Manconi -. Per sfruttare al meglio questo momento di pausa forzata, sono stati programmati i lavori di riqualificazione della Corte Agresti, così come altri lavori pubblici che impegneranno il Comune. Cercheremo comunque di proporre alcuni appuntamenti culturali e una bella opportunità sono i concerti dell’Orchestra Arturo Toscanini e della Toscanini Next”. Il secondo concerto “Italian Style” si terrà giovedì 10 settembre alle 21.15 in Corte Agresti e sarà eseguito dal Quintetto di ottoni La Toscanini. Tutti i concerti si svolgeranno nel rispetto del protocollo regionale per la prevenzione del contagio da coronavirus, con un numero di posti ridotto per garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. I biglietti, che avranno un costo simbolico di 5 euro, potranno essere acquistati online sul sito www.biglietteriatoscanini.it oppure alla biglietteria di viale Barilla 27/A a Parma. Per ulteriori informazioni, si può telefonare allo 0521-391339 (da martedì al sabato dalle 10 alle 13, il giovedì pomeriggio anche dalle 14 alle 17) o inviare una mail a biglietteria@latoscanini.it. Questo il programma del concerto “Film da ascoltare” dell’8 agosto alle 21.30 in Corte La Toscanini Next ROGER CATINO direttore e arrangiatore GEORGE BIZET Carmen Fantasia (arr. Andrea Coruzzi) RICHARD GALLIANO Fou Rire (arr. Andrea Coruzzi) NINO ROTA La dolce vita (arr. Massimo Ferraguti) JOHN KANDER New York, New York SCOTT JOPLIN The entertainer LEONARD BERNSTEIN West Side Story ASTOR PIAZZOLLA Libertango MODEST MUSORGSKIJ selezione da Quadri di un'esposizione: Promenade, Gnomus, Il vecchio castello, Tuileries, Bydlo, Balletto dei pulcini nei loro gusci, Baba Jaga, La grande porta di Kiev DUKE ELLINGTON It don't mean a thing AA.VV. Medley Mambo/Samba Medley degli eroi: HANS ZIMMER Il Gladiatore, TREVOR JONES L'ultimo dei Mohicani, LALO SCHIFRIN Mission impossible