Musical, Franckie Hi-Nrg torna a Parma

Frankie Hi-Nrg sarà l'Erode in versione hip-hop dell'edizione 2022 del 'Jesus Christ Superstar' di Massimo Romeo Piparo che torna a Parma, nella cornice del Teatro Regio, dal 7 all'8 giugno. Sono oltre 2 milioni gli spettatori che in Italia e in Europa hanno già vissuto le grandi emozioni di "Jesus Christ Superstar", il Musical di Massimo Romeo Piparo considerato un vero e proprio fenomeno internazionale, prodotto dalla PeepArrow Entertainment nella versione originale di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, che a Pasqua dal palco del Sistina inizierà un nuovo, imperdibile tour italiano. Conosciuto come "l'opera rock più amata di tutti i tempi", lo spettacolo inizierà il suo viaggio in Italia -a Roma, il prossimo 6 aprile dal Teatro Sistina-, segnando il ritorno di un titolo che non conosce i segni del tempo e di grande spessore artistico, sempre premiato da pubblico e critica. Straordinario protagonista di un cast di incredibile talento sarà ancora una volta il carismatico Ted Neeley, il Gesù originale del celebre film di Norman Jewison del 1973, chiamato a dare volto, corpo e voce a un personaggio che rinnova un mito eterno, il cui messaggio di pace, spiritualità e dialogo è oggi più che mai necessario. La "resurrezione" di Cristo sul palcoscenico sarà emblema di rinascita, dopo la catastrofe umana e culturale lasciata dalla pandemia, e anche ora che si sta consumando l'ennesima, sanguinosa guerra. Ed è proprio nel costante collegamento con il nostro presente che "Jesus Christ Superstar" anche in questa edizione rinnova e amplifica il suo grande valore simbolico.