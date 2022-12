Natale 2022 a Collecchio: domenica 18 dicembre torna il mercato natalizio del Consorzio

Curiosare tra gli stand alla ricerca degli ultimi regali nel pieno entusiasmo per l’arrivo delle prossime festività. Domenica 18 dicembre la magia del Natale avvolgerà Collecchio grazie al tradizionale mercato natalizio del Consorzio "La Qualità dei Mercati" promosso da Ascom Parma in collaborazione con il Comune di Collecchio, che colorerà il centro paese con numerosi stand. Dalle 9 alle 19 circa 30 operatori saranno presenti in Via Spezia (nel tratto compreso tra la rotonda incrocio via A. Moro e la rotonda incrocio via Libertà escluse) con stand di abbigliamento e calzature, articoli sportivi per l’inverno, oggettistica, biancheria per la casa, ma anche addobbi e decorazioni a tema. A questi, si aggiungeranno inoltre alcuni selezionati hobbisti e operatori dell’ingegno. Sarà l’occasione per trascorrere una domenica all’insegna dello shopping e del divertimento, con le vie del centro animate per l’intera giornata grazie anche alle diverse iniziative in programma: al mattino, la FlexPoint Performing Arts Academy presenterà ‘Dance Christmas Village in Collecchio’ con un flash mob alle 10.30 in piazza Europa e, a seguire, una marcia natalizia itinerante; dalle 14.30, il duo Allodi Bellini proporrà musiche natalizie della cultura popolare per le strade del centro con il gran finale sotto l’Albero di Natale alle ore 18.