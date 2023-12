Natale e Capodanno da Gourmet all’Antica Corte Pallavicina

In questo magico periodo natalizio, l'Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense si veste di luci scintillanti e atmosfere avvolgenti, regalando un'esperienza unica nel cuore della Bassa parmense. L’alta cucina che preserva il sapore più autentico della Bassa emiliana firmato orgogliosamente dallo chef stella Michelin Massimo Spigaroli. Un succedersi di portate dall’anima abbondante e festiva delle occasioni più speciali, nel rispetto più rigoroso possibile delle tradizioni contadine e della grandiosa tradizione norcina di famiglia.

Il menu di Natale si apre con il pregiato Culatello Platinum Spigaroli, seguito dagli Anolini delle Terre dei Pallavicino in Brodo di Terza. Il momento del bollito misto della tradizione, con la mostarda e le tre salse, è una celebrazione di sapori autentici. La Tacchinetta del Ducato, disossata e accompagnata con i marroni, porta un tocco raffinato alla tavola natalizia. Il sorbetto di Fortana con il gel di limone prepara i palati per il successivo Semifreddo al Panettone con Salsa allo Zabaione. Il pranzo si conclude con le Piccole Dolcezze Natalizie, seguite da caffè ed infusi di Corte. In abbinamento ai piatti, saranno serviti i vini dell’Antica Corte Pallavicina, elevando l'esperienza gastronomica a un nuovo livello di raffinatezza.

A Capodanno invece si parte per un viaggio culinario nel cuore del Po, complice un menu esclusivo creato dallo chef stella Michelin Massimo Spigaroli. Il menu si apre con un antipasto raffinato: l’Uovo a Guscio Bianco Poché su Crema di Patate Dolci, Castagne, Cimette di Rapa con Tartufo Bianco di Golena', accompagnato dal vino 'I Giardini di Tanit, ‘A Tardiata Terre Siciliane Bianco 2022'. Come primo piatto 'Ravioletti Cotti in Vescica, Fonduta di Parmigiano dei 12 Anni, Bottarga di Culatello e Tartufo Bianco di Golena', da gustare con un'eccellente bottiglia di Champagne 'Demière, Champagne Cuvée Exclusive FV Brut sans Année'. Il secondo piatto presenta lo 'Storione Leggermente Dorato, Lamelle di Lardo Magro, Salsa di Finocchio e Cimette di Rapa', abbinato al vino 'Di Poli, Voglar Alto Adige Sauvignon 2020'. Il sorbetto al vino Fortana e zeste di limone prepara il palato per il successivo 'Lombetto di Cervo su Morbido di Sedano Rapa, Purea di Broccoli, Composta di Arancia Amara e il suo Fondo al Porto Rosso', da gustare con il vino 'Bentu Luna, Sobi 2019'. Per dessert, una deliziosa 'Charlotte al Panettone e Mela Rossa' accompagnata dallo spumante 'Maeli, Fior d’Arancio Colli Euganei Spumante Dolce 2020' e per finire in bellezza piccole dolcezze di fine anno, caffè ed infusi di Corte, e il brindisi con il prestigioso 'Trento Classico Blanc de Blancs Brut Nature 2018'.