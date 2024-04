Nature Meeting Graffiti Artist: a Parma dal 6 al 7 settembre

Nature Meeting Graffiti Artist è una Call per 6 artisti di Arte Urbana, Sono invitati a dare il loro contributo per una riflessione sulla natura. Intesa non solo come bellezza bensì anche come madre di cui l’uomo è solo parte e non il punto centrale. La natura ci genera, ci nutre e soprattutto ci è maestra. L’umanità dovrebbe essere grata alla natura perché è la connessione diretta con le nostre funzioni vitali e spirituali. La creatività è uno dei mezzi più naturali che ci consente di comunicare con il nostro mondo interiore e l’ambiente intorno a noi. Tutte e tutti siamo dotati di creatività e quando non viene repressa ha la forza di farci stare in una relazione armoniosa con le cose e con gli altri favorendo consapevolezza e pace interiore. La natura merita rispetto comunque perché alimenta il corpo e l’anima degli esseri viventi. Dalla natura noi riceviamo tutte le materie prime utili al nostro sostentamento e all’opportunità di vivere in armonia con l’ambiente intorno a noi, che ci ospita. Ecco perché è importante rispettare la natura e l’ambiente in cui viviamo, perché ne siamo parte. Rispettando la natura rispettiamo noi stessi.



Il Meeting è ideato e coordinato dall’associazione McLuc Culture aps di Parma ed è ospitato dai Molini Agugiaro & Figna, promotori e sostenitori dell’iniziativa, presso la struttura di Via Martiri della Liberazione tra Parma e Vicofertile. In un’area che rappresenta già un’importante memoria storica per l’arte dei mugnai di Parma.

Gli artisti, per poter partecipare, devono fare richiesta di selezione tramite un modulo online debitamente compilato e firmato in tutte le sue parti, accettando i termini di partecipazione alla call. In contemporanea, ai fini della partecipazione alla selezione, il progetto dovrà pervenire entro la mezzanotte del 25 Giugno 2024, via mail al seguente indirizzo info@mclucculture.it e dovrà contenere, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 1. Portfoli dell’artista; 2. Una bozza dell’opera su muro, a colori, in pdf, fedele anche nei colori. Il progetto deve recare sul file, cognome e nome dell’autore. 3. Gradito ma non obbligatorio, un fotomontaggio dell’opera sul muro che si vorrebbe dipingere. 4. Un testo di massimo 2000 battute, in cui verrà descritto il progetto, il significato/messaggio del progetto, eventuale tecnica utilizzata, la modalità di realizzazione ed eventuali accorgimenti necessari. 5. I colori degli spray necessari per la realizzazione, tenendo conto del numero di spray messi a disposizione per ogni artista. E’ importante prendere visione delle modalità di partecipazione il cui documento è pubblicato sui siti degli organizzatori e sui rispettivi canali social. Oppure è possibile chiedere l’invio via mail scrivendo a info@mclucculture.it.



I 6 artisti selezionati saranno ospitati dall’organizzazione per tre giorni e due notti, riceveranno tutto il materiale e l’occorrente per l’esecuzione delle opere. Essere di sana e robusta costituzione certificata e avere il patentino in regola per l’utilizzo delle piattaforme aeree. Riceveranno anche un rimborso spese e dovranno comunque essere autonomi negli spostamenti. Gli artisti saranno selezionati da una giuria interna i cui nomi saranno resi noti dopo il 25 Giugno. La giuria terrà conto di: Attinenza al tema proposto, Qualità artistica, Creatività dell’opera, Interazione con l’ambiente circostante, Fattibilità in relazione alle risorse e Originalità. Le opere devono essere inedite non devono essere già state utilizzate in altri ambiti. Il progetto non vuole rappresentare una competizione. Vuole essere un’opportunità, per gli organizzatori e gli artisti, per utilizzare la creatività urbana come mezzo per sensibilizzare concretamente la comunità verso i contenuti del tema proposto.



McLuc Culture APS è un'associazione culturale senza scopo di lucro con sede a Parma. Ideata nel 2005, si dedica alla promozione dell'arte urbana come forma di sviluppo sociale. Tra gli scopi quello di utilizzare l'arte urbana come strumento per superare i confini culturali, i pregiudizi e i conflitti sociali. La creatività è una forma di arte terapia per favorire la crescita personale, la connessione con l'ambiente e le relazioni tra le persone. Nonostante le dimensioni modeste, l'associazione riesce a organizzare periodicamente eventi di livello internazionale grazie a una rete di volontari appassionati che ruotano intorno ad essa. McLuc Culture APS fa parte di una rete internazionale di artisti urbani in tutto il mondo e organizza diverse iniziative, tra cui la Segni Urbani convention europea di arte urbana e nel 2024 il Meeting of Styles Italy.



Agugiaro & Figna Molini è l’esempio tangibile di lungimirante imprenditorialità. Nasce dall’incontro di due storiche famiglie dell’arte molitoria: il Molino Agugiaro fondato nel 1831 a Curtarolo (PD) e il Molino Figna fondato nel 1874 a Valera (PR). Il primo realizza già negli anni 90 del XX secolo un moderno impianto molitorio dedicato alla produzione di semilavorati. Mentre nel 1985 Alberto Figna fonda la I.T.G ( Italiana Trasporti su Gomma S.r.L ), e nel 1997 acquisisce la Molini Fagioli di Perugia. Nel 2003 viene attuato il progetto di aggregazione industriale tra le due storiche famiglie di mugnai attraverso la costituzione di una nuova società, l’Agugiaro & Figna molini s.p.a. Oggi, siamo il gruppo leader italiano per la macinazione del grano tenero, con stabilimenti a Collecchio (PR), Curtarolo (PD), Magione (PG), specializzati ognuno in una determinata produzione.



Il Meeting si svolgerà nei giorni 6/7/8 Settembre 2024. Per la realizzazione delle opere Molini Agugiaro & Figna mettea disposizione i muri della propria struttura in Via Martiri della Liberazione tra Parma e Vicofertile. L’area non sarà accessibile al pubblico ma gli estimatori potranno ammirare le opere dall’esterno, ben visibili dalla strada. Durante l’evento saranno ammessi i giornalisti e i fotoreporter accreditati e i collaboratori delle rispettive organizzazioni.