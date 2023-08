Nel cuore di Parma La Galleria accende la passione per lo sport

Sabato 2 settembre dalle ore 10, La Galleria, lo Shopping Center nel cuore della città, si trasforma per l’occasione in una palestra a cielo aperto per una grande festa dello sport, dedicata alle famiglie e agli appassionati di ogni età. Protagonisti dell’evento molte attività sportive ed una serie di laboratori per i più piccoli: il divertimento, le voci, l’energia riempiono così gli spazi del Centro per l’intera giornata. A fianco de La Galleria quattro prestigiosi partners che hanno preso attivamente parte all’evento, CUS Parma, Decathlon, Sport Center Polisportiva, Circolarmente a cui si aggiungono gli sponsor Parma Calcio e Gruppo Zatti che arricchiscono gli spazi del centro commerciale con attività dedicate a famiglie, ragazzi e bambini. Il palinsesto della giornata sarà composto da otto attività che si alterneranno nei tre spazi principali de La Galleria fino alle ore 20.00 circa: Piazzetta Centrale, Ingresso Via Emilia Est e Area Bimbi al 1°piano.

«Ancora una volta La Galleria vuole affermarsi come luogo di intrattenimento, di dinamismo sociale e culturale, in prima linea assieme alle istituzioni, prestigiosi partner del territorio e della città di Parma - afferma l’Ing. Fabio Canella, Direttore de La Galleria - In questa giornata abbiamo avuto l’opportunità di arricchire gli spazi del centro con attività che vedono protagonisti lo sport e le famiglie di tutta la città, continuando così a posizionarsi come uno dei punti di riferimento di Parma, un player attivo e partecipante all’interno del tessuto urbano e contesto cittadino»

Le Attività

Ad aprire la giornata il 2 settembre alle ore 10 saranno, in contemporanea, gli esercizi di nuoto sincronizzato con le atlete di Sport Center Polisportiva ed educazione alla sicurezza stradale insieme a Decathlon nella piazzetta centrale; le prove di Pallanuoto sempre grazie a Sport Center ed il Golf insieme a CUS Parma nello spazio all’ingresso di Via Emilia Est mentre il Calcio femminile e Basket a cura di CUS Parma saranno invece nell’Area Bimbi al 1° piano.

Alle ore 11.30 si aggiungerà al primo piano il laboratorio per bambini “Spiazza la Piazza” e alle ore 12.30 scende in campo una performance di tessuti aerei, tutto a cura dell’associazione Circolarmente. Si prosegue con le attività sopra elencate anche tutto il pomeriggio, per garantire l’accesso e la partecipazione a più persone possibili durante tutta la giornata. Alle ore 18.00 La Galleria ospiterà la presentazione della squadra di pallanuoto femminile Sport Center Polisportiva, orgoglio della città parmigiana che giugno scorso è stata promossa in serie A2.

Allo stesso orario e presso il negozio Decathlon, ci sarà la registrazione e la partenza per il circuito di Street WorkOut: un’esperienza di fitness itinerante nel centro storico di Parma, con un programma di allenamento che propone varie fasi del training. A chiudere questo ricchissimo sabato sportivo saranno le strabilianti Performance di Tessuti Aerei, organizzati dall’associazione Circolarmente.

«Siamo al fianco delle realtà sportive locali che condividono la nostra mission: Muovere le persone alla scoperta delle meraviglie dello Sport! - sostiene Cecilia Miraglia, Store Leader Decathlon Parma - Il 2 Settembre ci saremo per raccontare che lo sport è per tutti, lo sport muove le persone, lo sport è inclusione. Che tu lo faccia per restare in forma, che tu lo faccia per migliorare le tue performance, che tu lo faccia per ritrovare te stesso, noi saremo sempre al tuo fianco!»

«Siamo molto contenti di poter partecipare a questa iniziativa e portare i nostri sport nel cuore della città - commenta Renato Baladelli presidente Sport Center Polisportiva - Anche se mancherà l’acqua siamo convinti che i bambini potranno fare una nuova e divertente esperienza con la pallanuoto e il nuoto sincronizzato a terra e poi li aspetteremo in vasca. Inoltre questa nostra partecipazione è un ulteriore passo in avanti nella collaborazione che abbiamo avviato da circa un anno con La Galleria e ringraziamo la direzione per aver creduto negli sport acquatici»

“La mission del Cus Parma è la diffusione dei valori dello sport: inclusione, socialità, crescita a tuttotondo. Ecco perché con le nostre sezioni Basket,Calcio e Golf siamo orgogliosi di essere al fianco della Galleria e degli altri partner per collaborare a questo evento rivolto alla città” afferma Michele Ventura, Presidente CUS Parma

«Per la seconda volta, nel 2023, con grande piacere siamo a fianco de La Galleria nell’organizzazione di attività per bambini e famiglie. In occasione dell’evento del 2 settembre Circolarmente presenterà due tipologie di intervento: un laboratorio di arte circense rivolto a bambini di 3- 12 anni e performance di tessuto aereo sospeso a cura delle nostre insegnanti acrobate, che si esibiranno in una danza spettacolare che lascerà il pubblico senza fiato» racconta Beatrice Mariotti, co-Founder di Circolarmente scuola di circo socio educativa

"Siamo estremamente felici di partecipare a un'iniziativa che vuole raccontare il territorio nel suo legame più vivo con lo sport. Ci sentiamo partner dell'evento, ma anche protagonisti. Mai come quest'anno, come Parma Calcio, saremo presenti agli eventi più importanti e tradizionali della nostra comunità, sia a Parma che in Provincia. E in questo senso rientra l'intenzione di sostenere La Galleria per aver creato una tappa unica nel suo genere". afferma Luca Martines, Managing Director Corporate del Parma Calcio

“Gruppo Zatti sostiene e abbraccia i valori dello Sport: il rispetto e il continuo allenamento per superare nuove sfide sono alla base del nostro Gruppo. Per questo siamo a fianco de La Galleria nell’evento del 2 settembre per sensibilizzarne la città e seguire questi valori. Quando si parla di sport pensiamo subito all’ecologia e per questo siamo presenti con il nostro brand ZeroMotorCycles 100% elettrico.” aggiunge Monica Zatti, Responsabile marketing e comunicazione Gruppo Zatti

Una grande festa dello sport, una giornata unica all’insegna del divertimento e dell’edutainment, in una location nota anche per la sua grande capacità di aggregazione come La Galleria, che si arricchisce anche dell’apertura del negozio Decathlon, un nuovo prestigioso tenant che si aggiunge al già ricco mix di ristorazione, shopping ed intrattenimento.