Nella IX edizione del Festival della Parola tornano le Pedalate con quisquilie letterarie

Il Festival della Parola torna su due ruote anche in questa IX edizione per riproporre al suo pubblico l'esperienza della velocità riflessiva della bicicletta, con quattro mattine sui pedali. Ad inaugurare il nuovo ciclo di PEDALATE CON QUISQUILIE LETTERARIE domenica 12 giugno, nell’impagabile contesto del parco della Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo, sarà presente Silvia Ferrara, autrice del libro “Il salto. Segni, figure, parole: viaggio all'origine dell'immaginazione” (2022, Feltrinelli); modererà l’incontro Federica Merli.



Al termine sarà possibile acquistare a soli 5 euro (anziché 12 euro) il biglietto per la mostra “LUCIO FONTANA. Autoritratto”, allestita negli spazi della casa-museo.

Le pedalate sono organizzate in collaborazione con l’associazione FIAB Federazione Italiana Ambiente Bicicletta - Parma Bicinsieme. Luogo di ritrovo per la pedalata, alle ore 8.15, è il Parco dei Poeti, in via Bizzozero 15, a Parma. Per chi desideri assistere alla sola quisquilia l’appuntamento è per le ore 10.30.

Gli altri tre appuntamenti di questa sezione itinerante del Festival della Parola avranno luogo il 18 giugno (azienda Davines - riservato ai soci FIAB), il 26 giugno (Casa della Comunità di Coenzo) e il 2 luglio (Boschi di Carrega) e hanno lo scopo di permettere alla comunità parmense e parmigiana di “riappropriarsi” del proprio territorio e delle sue bellezze nascoste. Sarà la FIAB a definire i percorsi che da Parma porteranno il gruppo di ciclo-spettatori verso le diverse destinazioni delle Pedalate, ad alto contenuto storico e paesaggistico, selezionate grazie anche alla preziosa sinergia con la sezione di Parma del Fondo Ambiente Italiano (FAI).

In ciascuno dei luoghi di arrivo delle pedalate, il pubblico potrà assistere alle Quisquilie letterarie nelle quali saranno protagonisti i libri, le loro autrici e i loro autori; ai ciclo-spettatori saranno riservate le prime file per assistere alle Quisquilie. Visite guidate permetteranno ai presenti di accrescere la conoscenza dei luoghi di arrivo.

Quest’anno alle Quisquilie Letterarie si lega una splendida iniziativa: l’APS Rinascimento2.0, organizzatrice del Festival della Parola, in collaborazione con l’associazione Scambiamente, regalerà una Casetta dei Libri alla Fondazione Magnani Rocca e ai Boschi di Carrega, entrambe realizzate dal Laboratorio inclusivo Socio Occupazionale CON TATTO di Traversetolo: un laboratorio artigianale in cui lavorano persone con diverse abilità. L'idea è quella dello scambio e della condivisione della cultura, creando una comunità di piccoli e grandi lettori, intorno alla casetta che ospiterà i libri e che potranno essere presi in prestito gratuitamente o tramite scambio.