Nelle Valli di Parma si pedala di gusto: l’11 e 12 Maggio c’è Gravel Gourmet

Il piacere della bici, da vivere a 360°. È questo lo spirito guida di Gravel Gourmet, l’evento che unisce il cicloturismo e la passione per le due ruote con l’esperienza gastronomica delle Valli di Parma, e che sabato 11 e domenica 12 maggio si prepara a vivere un’altra grande festa. Le Valli di Parma, nei comuni di Collecchio, Sala Baganza, Felino e Traversetolo, sono pronte ad accogliere oltre 200 persone per l’edizione 2024, che segna il ritorno dopo un anno di stop a causa delle condizioni meteorologiche. La tavola apparecchiata dagli organizzatori dell’A.S.D. Happy Trail MTB in collaborazione con l’Unione Pedemontana Parmense è quella delle grandi occasioni, con cinque percorsi da scegliere tra sabato e domenica e tante merende per gustare il meglio della Food Valley emiliana.

Un piacere per i palati che prenderà il via sabato mattina con le operazioni di accredito in Piazza della Repubblica a Collecchio dalle 8:30 alle 10:30. Alle 11:00 invece la partenza dei due percorsi proposti nella giornata inaugurale: il corto (34 Km e 430 metri di dislivello) per scaldare le gambe e il lungo (55 Km e 820 metri di dislivello) per chi vuole faticare fin da subito. Per chi vuole pedalare in famiglia, invece, l’esperienza sul percorso Family accompagnato partirà alle 14:30. La mattinata sarà allietata dallo spettacolo di bici acrobatiche e dallo show di freestyle di IDL Tour. Dopo lo sforzo della pedalata tra i Boschi di Carrega e il Parco Fluviale del Taro in aggiunta ai piaceri del palato con le merende al Museo del Salame e al Monte delle Vigne, la giornata si chiuderà in bellezza, con lo stand gastronomico gourmet, aperto dalle 14, musica e lo spettacolo di cabaret “Che Stòrja” del gruppo “Io Parlo Parmigiano” a partire dalle 18:00.

Se il sabato è un gustoso antipasto, il piatto principale della domenica non sarà certo da meno. Cambia lo scenario della partenza e dell’arrivo, con la Rocca Sanvitale a Sala Baganza ad ospitare le operazioni di accredito a partire dalle 7:00. Tre i percorsi tra cui scegliere: Gravel Grinder (99 km e 1640 metri di dislivello) con partenza alle 8:00, percorso medio (67 Km e 1150 metri di dislivello) con partenza alle 9:00 e il percorso corto (36 km e 510 metri di dislivello) con partenza alle 9:30. Le Valli di Parma offriranno nuovamente il meglio dei loro paesaggi tra i Boschi di Carrega, il passaggio per il Torrente Parma, per i borghi di Sivizzano e le colline di Traversetolo, con lo scenografico passaggio ai piedi del Castello di Torrechiara e per Felino. Anche domenica le famiglie potranno godersi Gravel Gourmet su un percorso Family (partenza alle ore 11:30), mentre alle 13:00 ci sarà l’apertura dello stand gastronomico finale con la festa al via dalle 14:30 sulle note della Band Tropical Swingers accompagnate dai ballerini di MoveT. Nel corso di tutto il weekend, grandi protagonisti saranno i prodotti tipici della Food Valley italiana, grazie alle merende dislocate lungo i percorsi. Dal pane e focaccia con il salame di Felino, al Prosciutto di Parma, il Parmigiano Reggiano, i cappelletti estivi ripieni di stracotto e conditi con pesto e pomodorini confit fino alla classica torta di patate. Non mancherà poi qualche buon bicchiere di Lambrusco e la Malvasia, magari accompagnato dalla torta fritta.