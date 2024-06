La fondazione ARTA ospita a Parma – Domenica 30 giugno a partire dalle ore 10,30 - l' evento dal titolo “Nessun Povero, Nessun Super Ricco, Tutti Benestanti”, dedicato ad un nuovo concetto di economia emergente ed organizzato da MDE (Movimento per la Democrazia Economica) con il supporto dell’Istituto di Ricerca Prout.

Il convegno si pone l’obiettivo di avvicinare il pubblico ad un nuovo concetto di società equa e basata sul ben-essere in senso lato. La mattinata vedrà il susseguirsi di relazioni su: Società Neoumanista, Universalismo…La Homaro, umanità intesa come unica ed indivisibile, PROUT una nuova teoria socio economica, le proteste degli agricoltori, quote latte, costi di produzione e riforma agraria, povertà e possibili soluzioni.

Verranno approfonditi gli aspetti economici con un intervento in diretta dagli Stati Uniti del Dr. Ravi Batra professore di Economia alla Southern Methodist University di Dallas autore di cinque best seller internazionali.

L'evento, inoltre, prevede uno spazio per chi desidera far sentire la propria VOCE.

Cosa vorremmo cambiare nella nostra VITA, a quale SOCIETÀ aspiriamo, cosa significa per noi “VIVERE BENE,” come vorremmo essere trattati al LAVORO, a cosa ambiamo? Riteniamo che il RISPETTO, la SANITÀ, la CASA siano un diritto di tutti? Cosa significa INTEGRAZIONE? Come immaginiamo la SCUOLA, il DIRITTO allo STUDIO? Come permettere ad una famiglia CURE, ISTRUZIONE, TEMPO LIBERO, DOMENICHE insieme, SERENITÀ ECONOMICA? Tutelare l’AGRICOLTURA è importante? ci nutriamo a KM 0? Viviamo in un AMBIENTE SALUBRE? andiamo al lavoro o a scuola in BICI, CAMMINIAMO, abbiamo tempo da dedicare ai nostri ANIMALI, al VERDE, alla CULTURA, all’ARTE?

Ti aspettiamo, lavoratore, studente, giovane, immigrato, anziano, precario, invisibile; poniamo le basi di una società equa, economicamente giusta, spirituale.

Completa la mattinata un buffet vegetariano con degustazione di Tè.



INGRESSO LIBERO