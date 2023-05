Noceto, al Santa Chiara un nuovo ecografo per la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina

Inaugurazione aperta alla cittadinanza della nuova gestione prevista per martedì 16 maggio alle ore 19



Tra i punti di forza il punto prelievi aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9



In arrivo anche l’ambulatorio infermieristico



Inaugurazione ufficiale per il Santa Chiara che diventa Centro di medicina Noceto prevista per martedì 16 maggio 2023 alle ore 19. Saranno presenti il sindaco

Fabio Fecci, il dottor Leonardo Corradi, fondatore di Poliambulatorio Santachiara, e l’Amministratore delegato del Gruppo Centro di medicina, Vincenzo Papes, oltre ai tanti specialisti presenti in struttura. Nell’occasione, oltre alla presentazione ufficiale della nuova proprietà, saranno illustrate le novità già portate nelle ultime settimane alla struttura sanitaria.



La storica realtà di eccellenza del territorio, presente a Noceto dal 2006, infatti ha già rinnovato la diagnostica. A cominciare dall’ecografo Voluson S 10, un’apparecchiatura all’avanguardia fondamentale per la diagnosi precoce nello studio dei tumori ginecologici. A questa si aggiunge inoltre l’arrivo del videodermatoscopio, apparecchiatura di supporto alla mappatura dei nevi, fondamentale per la diagnosi del melanoma. Centro di medicina Noceto, a ridosso dalla città di Parma, è oggi una realtà fondamentale per l’accesso ai servizi di prima necessità sul territorio.



È attivo infatti un servizio permanente radiologico, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, con la Radiologia RX e l’ecografia internistica. Inoltre è attivo il punto prelievi dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 9, con la presenza di una infermiera. Infine, proprio grazie alla presenza della professionalità, sarà a breve attivato l’ambulatorio infermieristico, per medicazione semplice o complessa, terapia intramuscolare ed endovenosa, oltre al cateterismo vescicale. Presso la struttura è garantito anche il servizio di check up cardiologico, con ecocardiografia e possibilità di holter 24 ore, oltre alla medicina dello sport.



Situato in via Matteotti 78, è punto di riferimento per il bacino di Parma e per i Comuni limitrofi della bassa parmense e della pedemontana.

“Negli anni abbiamo fidelizzato gli specialisti in un poliambulatorio completo diventando il principale punto di riferimento per la salute dei pazienti in questo territorio – spiega il dottor Leonardo Corradi, fondatore di Poliambulatorio Santachiara e oggi rappresentato dalla figlia Chiara, responsabile di struttura – Arrivato a settant’anni di età, ho pensato di cedere la mia creatura a chi mi desse garanzie di farle fare un salto di qualità. Per me il network Centro di medicina potrà dare ai pazienti più rapidità nelle risposte e maggiore efficienza. I nuovi investimenti effettuati e le prospettive di ampliamento futuro ne sono garanzia”.



Oltre alla implementazione dei servizi, nell’ambito della diagnostica, Centro di medicina Noceto avvierà nei prossimi mesi un percorso gratuito di divulgazione delle buone pratiche della salute e dei corretti stili di vita con la popolazione, d’intesa con le istituzioni e le associazioni locali.

L’iniziativa, dal titolo “il tour della prevenzione”, prevede una serie di incontri serali che vedranno la partecipazione degli specialisti di Centro di medicina.

Si comincerà dall’incontro dal titolo “dalla pelle allo stomaco, come proteggiamo le nostre barriere”, alla presenza di un gastroenterologo e di un dermatologo.





La presentazione del Centro di medicina Noceto avrà luogo con la CONFERENZA STAMPA che si terrà:



martedì 16 maggio 2023 alle ore 19:00

presso Centro di medicina Noceto Via Giacomo Matteotti, 78



Saranno presenti:



Fabio Fecci Sindaco del Comune di Noceto

Dott.ssa Francesca Romana Carocci Direttore Sanitario



Vincenzo Papes Amministratore Delegato del Gruppo Centro di medicina